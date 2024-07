Bovalino-Calcio: buone notizie per il “Lollò Cartisano”. Finanziamento in arrivo.

BOVALINO 8RC), 01 LUG - La bella notizia è di questo pomeriggio, il Comune di Bovalino (Rc), grazie allo scorrimento della graduatoria del Bando “Sport e Periferie 2023” che lo aveva visto per la terza volta consecutiva escluso dai giochi, potrà finalmente beneficiare di un finanziamento di euro 419.585,96 che si aggiungerà al quasi milione di euro destinato all’Ente a seguito del finanziamento concesso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (Decreto Ministeriale del 22/04/2022) nell’ambito del PUI (Piano Urbano Integrato), relativamente alla riqualificazione delle aree urbane per una “città metropolitana verde, sostenibile, inclusiva e smart” La concessione è stata possibile grazie all’immissione nel bando, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport, di nuove risorse economiche che hanno ampliato la platea dei beneficiari. Pertanto, saranno 62 i progetti che usciranno da una situazione di standbay, tra questi appunto Bovalino (il decreto di concessione è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo) e che potranno, di conseguenza tirare un bel respiro di sollievo.

Per quanto riguarda la tempistica dei lavori è chiaro che bisogna seguire una linea di progettazione che consenta di procedere per “step specifici” all’ultimazione dell’opera, ossia il rifacimento completo dello stadio “Lollò Cartisano” Lo step che riguardava il rifacimento degli spogliatoi e l’illuminazione è stato già realizzato, ora si dovrebbe procedere -da quanto è dato sapere- con quello relativo alle zone di camminamento delle due aree che portano alla tribuna coperta da un lato e alla gradinata dall’altro e, infine, al rifacimento completo del manto erboso (sintetico) del terreno di gioco e dell’antistadio. E’ chiaro -fanno sapere dalla casa comunale- che i tempi impegneranno tutta la stagione che verrà, anche perché non si vuole lasciare nulla d’intentato e fare un’opera che rimanga efficiente per lungo tempo affinchè si abbia uno stadio degno di questo nome.

Euforico il Sindaco, Vincenzo Maesano, che sulla propria pagina facebook ha postato il seguente messaggio: “Era un obiettivo fondamentale per l’Amministrazione Comunale e, finalmente, anche su questo versante acquisiamo buone notizie. La politica è un percorso impegnativo, con alti e bassi, ma alla fine quello che conta sono i fatti e non le parole. L’Asd Polisportiva Bovalino e tutte le associazioni sportive del territorio e tutti gli sportivi vedranno realizzato il sogno di avere uno stadio completamente nuovo e all’avanguardia. Anche questo ritardo verrà presto colmato e potremo così gioire tutti insieme”

In proposito, ricordiamo che in questi giorni la Polisportiva Bovalino aveva diramato un comunicato nel quale indicava la necessità impellente di poter disporre al più presto della struttura, ad iniziare soprattutto dal rifacimento del terreno di gioco e non da altre necessità seppur di considerevole importanza. L’assenza di un terreno di gioco idoneo -fanno sapere dalla Polisportiva- è penalizzante sotto tutti i punti di vista, ad iniziare dagli sponsor ritrosi ad impegnarsi economicamente e dai giocatori da acquisire per la nuova categoria che conoscendo la situazione deleteria del terreno di gioco spesso rinunciano a malincuore. A breve ci sarà l’incontro e, speriamo, ogni dubbio e perplessità verrà diradata.

Pasquale Rosaci