Bovalino: riuscitissima la “Mostra Ritrattistica” di Lollò Cartisano.

BOVALINO (RC), 25 AGO - Lo scorso 18 e 19 agosto 2024, la comunità bovalinese e i tanti turisti che in questo periodo hanno trascorso le vacanze nella cittadina jonica e nei paesi limitrofi, hanno potuto ammirare la “Mostra Ritrattistica” patrocinata dal Comune di Bovalino, allestita dall’artista bovalinese Lollò Cartisano, un personaggio già noto per la sua professione di parrucchiere per uomo espletata in oltre 40 anni d’attività (è famoso l’appellativo di “nuovo Figaro” che gli venne dato all’età di appena 6 anni, quando ai giochi di strada preferiva la presenza nella barberia di un noto artigiano locale).

Terminata l’attività attiva, Lollò Cartisano, si è dedicato soprattutto alle sue due grandi passioni: il disegno artistico, e ritrattista in particolare, e la musica (suona con buona maestria sia la chitarra che il basso). Quella del disegno ritrattistico è senz’altro l’arte che lo ha preso di più, soprattutto in questi ultimi tempi, tant’è che la sua produzione di personaggi famosi e di oggetti vari in uso nella normale vita quotidiana è stata molto prolifica e lo è stata fino al punto di dover allestire la mostra che da più parti gli è stata richiesta. La bontà della sua opera è testimoniata dai numerosi ritratti di personaggi famosi ed oggetti vari eseguiti, opere che poi sono state pubblicate sui social con ottimi e positivi riscontri.

Ma torniamo alla mostra che, ricordiamo, si è tenuta nei giorni 18 e 19 agosto u.s. nella nuova e rinnovata Piazza Gaetano Ruffo, una location che è entrata ormai a pieno titolo nei cuori dei bovalinesi non solo per la bellezza del posto, ma anche per la sensazione d’appartenenza storica che traspare da ogni suo angolo (ricordiamo che lì sono posti alla vista delle persone i basamenti della “Torre Scinosa”, torre di avvistamento costruita nel 1607 ed abbattuta dalla stoltezza umana nel 1912). La mostra ha riscosso un notevole successo di pubblico, in tanti si sono soffermati ad ammirare i ritratti artistici che raffiguravano personaggi famosi, quasi cult come: Elvis Presley, Michael Jackson, Al Pacino, Marlon Brando, Vasco Rossi, Freddie Mercury, Mick Jagger, Pino Daniele, Gianni Morandi, Lucio Battisti, Luciano Pavarotti ecc., ma anche vassoi con bottiglie e bicchieri, lampade e suppellettili di vario genere, tutti oggetti che sono riusciti a calamitare l’attenzione della gente rapita dai giochi di luce, dalle trasparenze e dai riflessi riportati tutti con assoluta fedeltà d’immagine.

Questo che riportiamo di seguito è il breve commento di Lollò Cartisano pubblicato sui social: “L’esposizione ritrattistica è stata riuscitissima grazie anche alla grande presenza di visitatori. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alle mie figlie Carmen ed Alessia e a tutta la famiglia che mi ha spronato a realizzarla. Grazie a loro anche per la cura particolare, nei minimi dettagli, dell’allestimento. È stato un enorme piacere ricevere l’apprezzamento delle persone che, oltre a congratularmi, mi hanno incitato a proseguire in questa mia attività che è animata da tanta passione, ma anche da tanto amore verso l’arte in genere. Sarà un’esperienza sicuramente da ripetere”.

Pasquale Rosaci