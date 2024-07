Bovalino-Scuola: "I giochi di fine anno 2024". Un successo da ripetere!

BOVALINO (RC), 29 MAG - Scuola sempre più presente e sempre più attiva a Bovalino, infatti, dopo la “Festa della Scuola 2024” che ha registrato l’inaugurazione della nuova palestra del plesso scolastico di via XXIV Maggio (scuola media), a coinvolgere stavolta i bambini più piccoli ci ha pensato la manifestazione organizzata, sempre dall’I.C. “Mario La Cava”, diretto dalla Dirigente Scolastica D.ssa Rosalba Zurzolo, denominata “I Giochi di fine Anno 2024”, evento caratterizzato dal motto “per una scuola attiva e con sempre più sport” L’appuntamento per questa sana e salutare festa di sport è stato fissato per il 27, 28 e 29 maggio, con location di svolgimento ormai consueta…Piazza Camilo Costanzo che, per l’occasione, si è vestita di tanti colori in un clima contagioso e cordiale che ha coinvolto non solo i ragazzi ma anche i tanti familiari presenti in piazza. A coordinare il regolare svolgimento dei lavori la maestra Blefari, coadiuvata dagli altri insegnanti, ed il maestro in educazione motoria, management dello sport, Bruno Camera che ha seguito uno ad uno i ragazzi impegnati nelle varie attività.

La manifestazione è stata organizzata dall’I.C. “Mario La Cava”, in sinergia d’intenti con l’Amministrazione Comunale, insieme a loro ha partecipato l’Associazione “New Time Tennis Team” che ha operato con i propri istruttori (in particolare Nadia Marzano). Scenario degli incontri, come dicevamo prima, è stata Piazza Camillo Costanzo che ha registrato la presenza numerosa degli alunni dei plessi scolastici, rispettivamente di: Plesso Capoluogo (27/05); Plesso Borgo (28/05) e Plesso Pozzo (29/05).

“A nome mio, in qualità di Assessore allo Sport, ma anche a nome dell’amministrazione Comunale tutta -ha detto Bruno Federico- non posso che fare i complimenti alla Dirigente Scolastica, la D.ssa Rosalba Zurzolo, alle insegnanti della scuola primaria ed agli istruttori delle varie discipline sportive che hanno effettuato questo percorso nel corso dell’intero anno scolastico. Per giungere a questi brillanti risultati è stato necessario incrementare durante l’anno le ore di sport, incremento che ha consentito ai ragazzi di poter fare maggiormente sport ed è a loro che vanno i complimenti più sinceri, per il loro impegno e per la loro applicazione in ogni disciplina affrontata. E’ stata particolarmente apprezzata anche l’attività didattica che li ha visti impegnati a creare cartelloni esplicativi sull’importanza che rappresenta oggi lo sport all’interno della società civile, e sulla necessità di avere a disposizione anche gli adeguati supporti tecnico-sportivi messi a disposizione da parte delle istituzioni presenti sul territorio (presso il Parco dei diritti dei bambini è presente una palestra all’aperto). Sono convinto, e di questo ho già informato i vertici scolastici, che l’incremento di queste attività sportive contribuirà al miglioramento non solo fisico dei ragazzi, ma anche e soprattutto a quello psicologico”

Pasquale Rosaci