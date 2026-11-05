Brescia, controlli straordinari della Polizia: denunce, espulsioni e misure di prevenzione

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Nei giorni scorsi, gli agenti della Questura di Brescia e del Commissariato di P.S. "Carmine" hanno eseguito controlli straordinari del territorio per prevenire e reprimere episodi di microcriminalità, disposti dal Questore Paolo Sartori. L'operazione ha interessato le zone dell'Autostazione, della Stazione Ferroviaria, della Metropolitana e le vie limitrofe, estendendosi poi in Via Milano, Via Tartaglia, Via Corsica, Via San Faustino, Via Sostegno, Via Sardegna, Via Corfù, Via Zara, Piazza Garibaldi, nella zona del Carmine, al Parco Gallo, al Parco Tarello e in tutto il centro storico.

Obiettivi e aree interessate

Le attività hanno mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i reati contro il patrimonio, l'immigrazione clandestina e la microcriminalità diffusa, con l'obiettivo di mantenere una presenza costante e visibile delle forze dell'ordine nelle aree segnalate dai cittadini anche attraverso la piattaforma YouPol. Sono stati effettuati controlli anche in alcuni pubblici esercizi frequentati da soggetti pregiudicati.

Interventi e denunce

Gli agenti hanno denunciato cinque cittadini stranieri senza fissa dimora per invasione di terreni ed edifici in concorso, dopo una segnalazione in Via Parenzo. Quattro pregiudicati bresciani, di età compresa tra 32 e 40 anni, sono stati denunciati per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore. In Via Veneto, un cittadino egiziano di 38 anni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di diverse dosi di hashish, entrambi sequestrati, e denunciato per possesso illegale di armi e detenzione di stupefacenti.

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Un altro cittadino egiziano di 21 anni, residente in Veneto, è stato denunciato per inottemperanza al Foglio di Via Obbligatorio. Un cittadino indiano di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato e nei suoi confronti il Questore ha emesso un Ordine di Allontanamento dal Territorio Nazionale in vista dell'espulsione.

Bilancio dei controlli e provvedimenti del Questore

Complessivamente, sono stati controllati 11 esercizi pubblici, 23 autoveicoli e 191 persone, di cui 104 straniere e 83 con precedenti. Il Questore ha adottato i seguenti provvedimenti: 4 Fogli di Via Obbligatori, 5 Avvisi Orali di Pubblica Sicurezza, 5 Espulsioni e Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale, 2 DACUR (Divieti di Accesso ai Pubblici Esercizi).

Dichiarazioni del Questore Sartori

Il Questore Sartori ha sottolineato l'importanza di questi servizi: "I servizi straordinari di prevenzione generale costituiscono uno strumento efficace e flessibile per dare risposte in tempi brevi alle giuste esigenze di sicurezza della cittadinanza. Bisogna assolutamente evitare che contesti urbani con un elevato livello di convivenza civile, quale quello di Brescia, diventino stabili punti d'interesse per criminali e pregiudicati. L'innalzamento dell'attenzione da parte delle Forze di Polizia vuole proprio prevenire il radicamento di tali situazioni e garantire al tempo stesso una presenza concreta e rassicurante a tutela della collettività. La collaborazione dei cittadini, delle Associazioni, delle Organizzazioni di categoria e delle Istituzioni operanti nei vari settori a servizio delle Comunità locali è essenziale per meglio orientare le attività di controllo sul territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza effettiva e di quella percepita."

Operazioni simili continueranno in altre aree della provincia, in accordo con le amministrazioni comunali.

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