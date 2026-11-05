Maxi blitz dei Carabinieri a Roma tra Termini ed Esquilino: 11 arresti e 13 denunce

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Un'operazione di ampio respiro ha visto impegnati i Carabinieri del Gruppo di Roma, coadiuvati dagli assetti specializzati dell'Organizzazione Mobile e dai militari dell'8° Reggimento Lazio, del 6° Battaglione Toscana e del 14° Battaglione Calabria, nelle aree della Stazione Termini e del quartiere Esquilino. L'obiettivo era quello di eseguire controlli coordinati e capillarmente diffusi, in zone spesso teatro di episodi di microcriminalità e di aggregazioni giovanili inclini a condotte illecite.

Il bilancio dell'operazione è di 11 persone arrestate, 13 denunciate a piede libero e 9 sanzionate amministrativamente, con ordini di allontanamento o segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono state identificate 263 persone e verificati 104 veicoli. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di provvedimenti restrittivi e in flagranza per reati quali rapina impropria, rapina aggravata, furto aggravato ed evasione. Le denunce, invece, hanno riguardato inosservanza di provvedimenti dell'Autorità, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Interventi presso esercizi commerciali e recupero della refurtiva

Tra gli interventi di maggiore rilievo condotti dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e della Compagnia Roma Centro, si segnalano quelli effettuati presso esercizi commerciali della zona, tra cui l'area commerciale interna alla stazione e i punti vendita di via Gioberti. Qui alcuni soggetti sono stati bloccati perché responsabili di tentativi di furto e rapina impropria ai danni degli addetti alla sicurezza e all'accoglienza. Grazie al tempestivo intervento, la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

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Controlli nell'area a tutela rafforzata dell'Esquilino

Nell'ambito dei controlli nella zona a tutela rafforzata del quartiere Esquilino, finalizzati a contrastare il degrado urbano e a garantire la libera fruibilità degli spazi pubblici, i Carabinieri hanno notificato ordini di allontanamento nei confronti di soggetti sorpresi a bivaccare in strada, creando disturbo ai passanti. Sono state inoltre intensificate le verifiche sul rispetto dei divieti di accesso all'area urbana emessi dal Questore di Roma.

L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in atto dalle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti nelle zone maggiormente sensibili della Capitale.

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