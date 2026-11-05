Anzio, blitz antidroga: tre arresti e un denunciato tra pusher e resistenze

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I Carabinieri della Compagnia di Anzio non rallentano l’attività di controllo del territorio. Due distinte operazioni, condotte a distanza di ventiquattro ore l’una dall’altra nella zona di Anzio Colonia, hanno portato a tre arresti e a una denuncia a piede libero per reati legati allo spaccio di stupefacenti e alla resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo blitz in Largo Venezia

Il primo intervento è scattato in Largo Venezia durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio su strada. I militari hanno intimato l’alt a un 20enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, per sottrarsi al controllo, ha colpito al petto con una testata un carabiniere e si è dato alla fuga a piedi, venendo però prontamente raggiunto e bloccato.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish da circa 100 grammi, un bilancino di precisione e 50 euro in contanti. Le operazioni si sono poi spostate nell’abitazione del padre del giovane, un 60enne anch’egli noto agli operanti, situata nelle immediate vicinanze.

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La resistenza del padre e il sequestro

L’uomo ha tentato di impedire l’accesso ai militari opponendo resistenza attiva e rivolgendo pesanti minacce agli operanti. All’interno dell’immobile sono stati sequestrati ulteriori 2 grammi di hashish, un secondo bilancino e un coltello intriso di droga, mentre nella residenza del giovane sono stati trovati altri materiali per il confezionamento delle dosi.

Per il 20enne è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; il padre è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri.

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