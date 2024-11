Brotti! E non ridere che sei come loro

Brotti! E non ridere che sei come loro di Manuela Zero e Davide Santi

con Manuela Zero , Davide Santi – chitarra, Cecilia Drago – violino

regia Davide Santi Dal 15 al 17 novembre 2024 OFF/OFF THEATRE

Dal 15 al 17 novembre l’Off/Off Theatre di Roma ospiterà “Brotti! E non ridere che sei come loro”, l’innovativo progetto teatrale multimediale, con musica dal vivo, ideato, scritto e composto da Manuela Zero (protagonista in palcoscenico) e Davide Santi (che firma la regia). La musica è suonata live dallo stesso Davide Santi alla chitarra e da Cecilia Drago al violino.

Lo spettacolo racconta le storie di otto personaggi unici e toccanti, abitanti di una surreale penisola sorrentina fuori dal tempo, ognuno con le proprie fragilità e la propria forza. Attraverso un linguaggio “infantile” e cinematografico, lo spettacolo affronta tematiche delicate come il dolore, la solitudine, la diversità, offrendo uno sguardo profondo e senza filtri sulla condizione umana.

“Brotti” è una parola che fonde brutti e rotti: i Brotti, spezzati e isolati nel cerchio del loro dolore, si raccontano con gusto tragicomico, affrontando temi radicati nella nostra società, quali l'amore tossico, la solitudine, il pregiudizio e la violenza. Maschere grottesche e senza tempo che vivono intensamente la meraviglia dei sentimenti umani.

Due anni fa Manuela Zero e Davide Santi si incontrano ed insieme realizzano il disco Brotti! E non ridere che sei come loro! Con coerenza trasformano poi il disco in uno spettacolo teatrale e in un cortometraggio prodotto dal giovane Amerigo Biadaioli.

Tante le storie dei “brotti” che verranno raccontate: la solitudine di una vecchia, gli amori tossici, il disagio infantile di Camilla che non sa piangere o di Nina che vive in carcere con sua madre, la violenza di un padre sul figlio.

La regia teatrale di Davide Santi si nutre di semplicità, riducendo gli elementi scenici all'essenziale per esaltare l'intensità emotiva e la forza della narrazione, una strategia per focalizzare l'attenzione sui temi universali e sulla forza espressiva di Manuela Zero, attrice protagonista.

Brotti! celebra la bellezza nascosta nell’imperfezione umana, nella sua forma pura e naturale. Questo spettacolo rende sacro ciò che è difettoso, mettendo in luce le fragilità umane come una forza poetica e universale

BIO MANUELA ZERO

Manuela Zero è un'artista poliedrica, nasce a Piano di Sorrento. Studia presso la scuola del Teatro San Carlo di Napoli danza classica, musica e recitazione, diplomandosi con il massimo dei voti. A 17 anni viene scelta da Abel Ferrara nel suo film "Go go tales” al fianco di Willem Defoe, lavora in televisione nel cast di “Romanzo Criminale", al cinema in "Loro" di Paolo Sorrentino, nel "Professor Cenerentolo" di Leonardo Pieraccioni, "Quasi Orfano" di Umberto Carteni" per il quale firma con un suo brano "Attack" la colonna sonora del film, al medesimo brano l'artista lega la creazione del suo primo cortometraggio musicale per la regia di Davide Santi con il quale vince prestigiosi concorsi cinematografici.

Nel 2017 è al fianco di Pippo Baudo a "Domenica In" e nel 2018 partecipa a Sanremo Giovani con "Nina è Brava", toccante brano che racconta la condizione dei bambini che vivono in carcere con le proprie madri.

Nel 2018 è tra i vincitori di Musicultura con il suo brano "Mea Culpa".

Vincitrice del Premio eccellenza cinema Campania all'international Cilento Film Festival.

É a teatro protagonista con Edoardo Purgatori in "400 euro per due ore di nudo", modernissimo spettacolo di Tommaso Agnese, al fianco di Michele La Ginestra con il "Piacere dell'attesa', è tra i protagonisti di "Chorus line" Compagnia della Rancia", Rinaldo in Campo (Sistina).

Il suo primo amore la scrittura la porta a costruire un progetto unico, Brotti- e non ridere che sei come loro, dove l'artista mischia musica teatro cinema e danza.

Il progetto sarà un album distribuito Ada Music (Warner) uno spettacolo teatrale ed un cortometraggio.

OFF OFF THEATRE Via Giulia, 20 – 00186 Roma

informazioni e prenotazioni +39 06 8923 95 15 [email protected] Info su www.off-offtheatre.com

ven – sab h 21:00 – dom h 17.00 prezzo biglietto Intero € 37,80 - Ridotto over 65 € 27,00 - Ridotto under 35 € 17,28

______________

UFFICIO STAMPA SPETTACOLO

Silvia Signorelli – [email protected] T. 338 / 99 18 303

Monica Menna e Alessandra Teutonico – [email protected] / [email protected]