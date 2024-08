Brutta tegola per il Cosenza Calcio: deferito al Tribunale Federale Nazionale con rischio penalizzazione

Cosenza Calcio deferito per mancato versamento ritenute Irpef e contributi Inps

Il Cosenza Calcio è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale a causa di presunte irregolarità nei versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. La decisione è stata presa dal procuratore federale in seguito a una segnalazione della Co.Vi.So.C. Il club calabrese è stato deferito sia a titolo di responsabilità propria che di responsabilità diretta. Coinvolta nella vicenda anche Roberta Anania, all'epoca dei fatti consigliere delegato e legale rappresentante pro tempore del club.

Le accuse nel dettaglio

Le violazioni contestate riguardano l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), in relazione al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) paragrafo IX), lettera A) punto 5), nonché gli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. Queste norme impongono il rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

Prima violazione:

Oggetto: Mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

Periodo: Mensilità di aprile 2024 e maggio 2024.

Termine: 1° luglio 2024.

Accusa: Dichiarazioni non veritiere depositate presso la Co.Vi.So.C.

Seconda violazione:

Oggetto: Mancato versamento delle ritenute Irpef sugli incentivi all’esodo per tesserati in scadenza ad aprile 2024.

Termine: 1° luglio 2024.

Accusa: Dichiarazioni non veritiere depositate presso la Co.Vi.So.C.

Conseguenze per il club

La situazione rappresenta una seria problematica per il Cosenza Calcio, che potrebbe affrontare sanzioni severe in seguito a queste violazioni. L'accusa di aver fornito dichiarazioni non veritiere aggiunge ulteriore gravità alla vicenda. Il club sarà chiamato a difendersi davanti al Tribunale Federale Nazionale e a chiarire le proprie responsabilità. Inoltre, c'è il rischio concreto che il Cosenza Calcio possa subire una penalizzazione di punti in classifica, il che complicherebbe ulteriormente la stagione sportiva.

La posizione del club

Al momento, il Cosenza Calcio non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al deferimento. Si attende una risposta da parte della dirigenza per comprendere meglio la loro posizione e le eventuali misure che verranno adottate per risolvere la questione.