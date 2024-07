Brutto incidente sulla SS106 a Squillace Lido: Scontro tra auto e moto, un ferito

SQUILLACE LIDO (CZ), 16 GIU. – Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16:00, un grave incidente ha scosso la località di Squillace Lido. Coinvolti nello scontro due automobili e almeno una moto, con il bilancio provvisorio di un ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto una Ford Fiesta, un SUV Mercedes e alcune motociclette. Il SUV, che procedeva in direzione di Catanzaro, avrebbe perso il controllo nel tentativo di evitare una collisione frontale con veicoli provenienti in senso opposto. In seguito a questa manovra, almeno due motociclette, che viaggiavano verso Soverato, sono cadute. Una terza moto si è fermata ai bordi della carreggiata.

L’esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma si ritiene che una delle moto abbia impattato contro la Ford Fiesta, provocando la caduta del motociclista. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, nei pressi del negozio Pronto Hobby, è noto per la sua pericolosità, essendo particolarmente stretto e richiedendo una guida prudente.

Le condizioni dei motociclisti coinvolti sono attualmente sconosciute. Tuttavia, è stato confermato che un ragazzo è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso dai sanitari, arrivati sul luogo intorno alle 16:20.

Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire l’emergenza e ristabilire la viabilità, al momento compromessa in entrambe le direzioni. Ulteriori dettagli sull'accaduto saranno forniti appena disponibili.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che auspicano interventi per migliorare la sicurezza lungo questa pericolosa arteria stradale.