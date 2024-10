Bullismo e cyberbullismo: incontro della Polizia di Stato con gli alunni di un Istituto Comprensivo di Catanzaro.(Foto)

Catanzaro, 25 otto - Ieri mattina presso l’Istituto Comprensivo “Casalinuovo – Catanzaro Sud”, la Polizia di Stato ha tenuto un incontro formativo-informativo su bullismo e cyberbullismo con gli alunni delle prime classi di secondo grado.

Una sala gremita di ragazzi ha accolto personale della Divisione Anticrimine della Questura e della Sezione Polizia Postale di Catanzaro, che hanno illustrato le due tematiche ed i comportamenti da adottare con senso di responsabilità, rispetto e consapevolezza.

Come riconoscere il “bullo” e come usare in sicurezza internet e i canali social.

I ragazzi, insieme ai loro insegnanti e alla dirigente scolastica, hanno partecipato attivamente ai diversi momenti dell’incontro, dimostrandosi interessati agli argomenti trattati, tra cui i provvedimenti di ammonimento dei minori in materia di bullismo.

Durante l’iniziativa è intervenuto il dirigente della Divisione Anticrimine, dott. Francesco Minniti, che ha interloquito con la giovane platea durante una dimostrazione breve del Nucleo Regionale Artificieri e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

Il mondo della cultura e le scuole in particolare sono il volano della legalità, fatta di rispetto delle regole, ma soprattutto della consapevolezza di sé e degli altri, della responsabilità dei sani comportamenti che ciascuno deve adottare a partire dalla giovane età, ed è per tutto questo che la Polizia di Stato è da sempre impegnata con le giovani generazioni.

Durante questo anno scolastico sono stati programmati altri incontri nelle scuole cittadine e della provincia.

