Calabria. Bimbo di tre anni travolto da un cancello, è gravissimo

Nel Cosentino, indagini dei carabinieri sulle cause del crollo

COSENZA, 30 GIU.* - Un tragico incidente ha scosso ieri pomeriggio la comunità di Guardia Piemontese, nel Cosentino. Un bambino di tre anni è rimasto schiacciato da un cancello in ferro intorno alle 18.30, mentre si trovava nelle vicinanze di uno stabilimento balneare nella località turistica del Tirreno cosentino.

Secondo le prime ricostruzioni, il pesante cancello si sarebbe improvvisamente abbattuto, travolgendo il piccolo. I genitori del bambino, residenti nella zona, e altri presenti al lido hanno immediatamente lanciato l'allarme e richiesto soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente un elicottero del 118.

Il personale medico, dopo aver valutato le gravi condizioni del bambino, ha deciso di trasferirlo con urgenza all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Le cause del cedimento del cancello sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Paola, che hanno avviato un'indagine per chiarire le dinamiche dell'incidente. Gli accertamenti sono tuttora in corso e non si escludono possibili responsabilità legate alla manutenzione o alla struttura del cancello.

Oltre ai sanitari del 118 e ai carabinieri, sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale della guardia costiera, capitaneria di porto di Cetraro, per fornire supporto nelle operazioni di soccorso e nelle prime fasi dell'indagine.

La comunità di Guardia Piemontese è sotto shock per quanto accaduto, esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia del piccolo. L'intera area del lido è stata transennata e posta sotto sequestro in attesa di ulteriori verifiche tecniche che possano far luce sulle cause del drammatico incidente.