Calabria. Sequestrata discoteca abusiva

Discoteca abusiva sequestrata sul lungomare di Schiavonea, Corigliano-Rossano. Operazione della Polizia contro l'abusivismo nei locali notturni, denunciato il titolare per mancanza di autorizzazioni e disturbo della quiete pubblica.

CORIGLIANO-ROSSANO, 16 AGO – Una nota discoteca situata sul lungomare di Schiavonea, nel comune di Corigliano-Rossano, è stata posta sotto sequestro dal personale del Commissariato di Polizia locale. L'operazione, che ha portato alla chiusura del locale, è stata condotta a seguito di una serie di controlli mirati per contrastare l'abusivismo e verificare la regolarità delle attività di intrattenimento notturno sul territorio.

La discoteca, secondo quanto accertato dagli investigatori, operava senza le necessarie autorizzazioni, organizzando serate "evento" pubblicizzate sui social network e attirando un gran numero di giovani, spesso minorenni. Queste serate, oltre a violare la normativa vigente, avrebbero anche causato notevole disturbo ai residenti della zona, che più volte hanno segnalato il problema alle autorità.

Il sequestro preventivo d'urgenza è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, sotto la direzione del procuratore Alessandro D'Alessio. L'operazione rappresenta l'ultimo passo di una serie di verifiche che hanno coinvolto vari locali notturni del comune, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative.

Il titolare della discoteca, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti irregolarità, è stato denunciato non solo per l'abusivismo dell'attività, ma anche per il disturbo della quiete pubblica. La Polizia continuerà i controlli nelle prossime settimane, intensificando le verifiche sui locali di intrattenimento per prevenire situazioni simili.

L'episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e rispetto delle normative che regolano le attività di intrattenimento notturno, specialmente in zone turistiche come quella di Schiavonea, dove la convivenza tra attività commerciali e residenti deve essere gestita con equilibrio.