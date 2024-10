Calcio. 9ª giornata di Serie B: Pisa in vetta, Spezia e Sassuolo inseguono

Pisa inarrestabile in vetta, penalizzazione confermata per il Cosenza: la nona giornata di Serie B

La Serie B si accende con la nona giornata che promette grandi sfide e colpi di scena. Il Pisa, attualmente primo in classifica con 19 punti, guida la corsa alla promozione grazie a una striscia positiva di sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Alle sue spalle si trovano Spezia e Sassuolo, rispettivamente a 16 e 15 punti, pronte a sfruttare ogni passo falso della capolista.

Il Pisa dovrà affrontare il Südtirol, una squadra a metà classifica che ha dimostrato di essere imprevedibile. Lo Spezia, seconda forza del campionato, si prepara invece alla sfida in trasferta contro la Salernitana, in un match che potrebbe rivelarsi cruciale per le sorti di entrambe le squadre. Il Sassuolo, terzo in classifica, dovrà affrontare il Brescia, squadra storica del campionato cadetto.

La classifica si fa sempre più interessante anche nelle zone calde. Il Cosenza, attualmente all’ultimo posto con soli 5 punti, deve fare i conti con una pesante penalizzazione di 4 punti, confermata recentemente dalla Corte Federale d'Appello. La squadra calabrese ha ottenuto risultati altalenanti e la penalizzazione complica ulteriormente la loro rincorsa alla salvezza.

Cosenza: confermata la penalizzazione di 4 punti

Nelle ultime ore è arrivata la conferma della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, riguardo la sanzione inflitta al Cosenza. La squadra, già in difficoltà, dovrà scontare 4 punti di penalizzazione nel corso della stagione sportiva in corso, una decisione che è stata presa in seguito a irregolarità finanziarie. Inoltre, il club calabrese è stato multato di 10.000 euro, una cifra che si aggiunge alla difficile situazione sportiva ed economica che la società sta affrontando.

Questa penalizzazione complica ulteriormente la stagione del Cosenza, che ora si trova a lottare nelle zone basse della classifica con soli 5 punti dopo 8 giornate. Il club dovrà rimboccarsi le maniche per tentare una difficile risalita e puntare alla salvezza in una Serie B sempre più competitiva.