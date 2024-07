Calcio. Alla Vigilia della Finale Playoff andata: Stroppa e Vanoli Pronti alla Sfida Decisiva (Video)

CREMONESE – L'allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa, è carico di fiducia e determinazione alla vigilia della doppia sfida playoff contro il Venezia. Consapevole dell'importanza di questi ultimi 180 minuti della stagione, Stroppa ha enfatizzato la necessità di mantenere alta la concentrazione e l'entusiasmo. "Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto e affrontare queste partite con la giusta concentrazione," ha dichiarato il mister, mostrando ottimismo e gratitudine per il cammino compiuto finora, culminato con una solida prestazione contro il Catanzaro. La Cremonese, supportata dal calore dei propri tifosi con lo stadio Bozzini già sold out, punta a sfruttare al meglio il fattore campo e l'esperienza di giocatori chiave come Franco Vazquez. Stroppa ha concluso sottolineando l'importanza della gestione delle forze e della concentrazione per affrontare al meglio le due decisive partite.

### Mister Vanoli: "Dobbiamo fare un capolavoro tattico"

Con queste premesse, la finale tra Cremonese e Venezia si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo promozione.

Mister Stroppa: "Attenti ed entusiasti: ci giochiamo la cosa più bella"**

CREMONESE - L'allenatore della Cremonese, Giovanni Stroppa, si prepara agli ultimi 180 minuti della stagione con un obiettivo chiaro: segnare un gol in più del Venezia. In vista della doppia sfida cruciale, Stroppa ha espresso fiducia nella sua squadra e ha sottolineato l'importanza dell'entusiasmo e della concentrazione. "Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto e affrontare queste partite con la giusta concentrazione", ha dichiarato il mister.

La squadra arriva a questo punto della stagione dopo una prestazione solida contro il Catanzaro, e Stroppa è soddisfatto del percorso compiuto finora. "Sono assolutamente soddisfatto per come è andata col Catanzaro. Ora ci giochiamo la cosa più bella e dobbiamo essere entusiasti", ha aggiunto.

Per quanto riguarda la formazione, Stroppa ha indicato che potrebbe fare delle modifiche per mantenere fresche le energie dei giocatori. "Vorrei iniziare la partita con la gente più fresca possibile. Abbiamo avuto tanti giorni per recuperare, ma la gestione delle forze sarà determinante tra giovedì e domenica", ha spiegato.

La finale si prospetta equilibrata, con la Cremonese e il Venezia che si sono già affrontate due volte in questa stagione, vincendo una partita ciascuna. "C'è una linea sottilissima di equilibrio", ha detto Stroppa, aggiungendo che non faranno calcoli particolari e giocheranno per vincere.

La Cremonese potrà contare sul supporto dei tifosi, con lo stadio Bozzini che sarà sold out per l'occasione. "Il fattore campo può dare un vantaggio. Chiedo lo stesso entusiasmo e incitamento da tutti i settori", ha affermato Stroppa, elogiando l'apporto dei tifosi durante tutta la stagione.

Un giocatore chiave per la Cremonese è Franco Vazquez, che ha dimostrato di essere di una categoria superiore con le sue prestazioni. Stroppa ha elogiato Vazquez, dicendo: "Sono contento per Franco. Ha fatto vedere che quando il gioco si fa duro, la qualità esce fuori".

In conclusione, Stroppa ha sottolineato l'importanza della gestione delle forze e della concentrazione per affrontare al meglio le due partite finali. "La squadra sta benissimo. Abbiamo la possibilità di gestire le forze durante la partita o nelle partite stesse", ha concluso il mister.

La sfida è alle porte e la Cremonese è pronta a dare il massimo per portare a casa la vittoria e coronare una stagione straordinaria.

Video integrale con il mister stroppa alla vigilia di Cremonese - Venezia





Mister Vanoli nel pre Cremonese-Venezia FC: "Siamo in finale con merito"

VENEZIA - Alla vigilia della sfida decisiva tra Cremonese e Venezia FC, il mister Paolo Vanoli ha condiviso le sue riflessioni e aspettative riguardo l'importante incontro. La partita, valida per la finale dei play-off, si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre determinate a raggiungere l'obiettivo promozione.

L'osservazione dell'ambiente:

Vanoli ha sottolineato l'importanza di conoscere l'ambiente in cui si giocherà la partita. "Ero presente a Cremonese-Catanzaro insieme a Godino e al direttore Antonelli. Volevo vedere l'ambiente che ci aspetta, osservare i dettagli. La Cremonese è una squadra con una rosa molto importante, con giocatori in panchina che potrebbero tranquillamente fare un campionato di Serie B", ha dichiarato Vanoli. "Giocatori come Maya, Collocolo, Johnsen, Falletti e Locos Svini rappresentano una forza notevole. La loro esperienza e qualità possono fare la differenza."

Il merito di essere in finale:

Il mister del Venezia ha espresso la sua convinzione che la finale dei play-off rappresenti una sfida giusta per entrambe le squadre. "Ci meritiamo questa finale. Penso che sia la finale di play-off più giusta, senza togliere nulla alle altre squadre eliminate. Noi dobbiamo fare un'impresa, un capolavoro tattico. La Cremonese ha giocatori che sanno gestire bene l'emotività di questi momenti e un allenatore esperto di play-off. Ma anche noi siamo pronti e determinati."

La chiave della partita:

Vanoli ha evidenziato che la chiave per il successo sarà la lucidità e l'acume tattico. "Dobbiamo essere lucidi e intelligenti, sapendo che affronteremo giocatori che possono metterci in difficoltà. Ma è nelle difficoltà che dobbiamo essere squadra."

La questione delle ammonizioni:

Interrogato sul fatto che molti giocatori, incluso lui stesso, siano sotto la minaccia di ammonizioni, Vanoli ha minimizzato l'importanza di questo aspetto. "Non deve essere una pressione. Siamo un gruppo e chiunque scenderà in campo sarà pronto a dimostrare il proprio valore. Ho sempre lavorato molto con chi non gioca perché sapevo che nel corso di una stagione il momento di ciascuno può arrivare."

Condizioni fisiche e supporto dei tifosi:

Vanoli ha rassicurato sulle condizioni fisiche della squadra. "Stiamo tutti bene. In queste partite bisogna essere al massimo. Ringrazio i miei giocatori per l'impegno dimostrato in questo anno e mezzo, e i nostri tifosi per il grande supporto. La finale di ritorno al Penzo è già sold out, un segno dell'attaccamento e del sostegno dei nostri tifosi."

Con queste parole, Vanoli ha confermato la determinazione del Venezia FC a lottare fino all'ultimo per raggiungere il sogno promozione. La sfida contro la Cremonese rappresenta non solo un incontro sportivo, ma un vero e proprio banco di prova per la squadra, pronta a mettere in campo tutte le sue qualità e a contare sul calore del proprio pubblico.

Vanoli pre Cremonese-Venezia FC: "Siamo in finale con merito" - TG Plus SPORT Venezia