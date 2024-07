Calcio. Andrea Dini: la prima intervista da giocatore del Catanzaro (Video)

Andrea Dini, nuovo portiere del Catanzaro, condivide la sua eccitazione e la sua prontezza per le sfide future nella sua prima intervista con il club.

Un percorso attraverso la Serie C

Andrea Dini riflette sul suo percorso attraverso la Serie C, descrivendolo come un cammino significativo e lungo che ha contribuito notevolmente alla sua crescita come giocatore. "Ho fatto un bel percorso di gavetta in Serie C, è stato molto importante per me. È stato un percorso lungo che mi ha fatto crescere tanto," afferma. Ora, è ansioso di abbracciare questa nuova realtà con il Catanzaro. "È arrivato il momento di confrontarci con questa nuova realtà e non vedo l'ora di iniziare. Per me è una scelta importante."

Abbracciando un nuovo ruolo

Dini si identifica come un portiere attivo, che ama giocare con i piedi ed essere parte integrante dell'azione. "Penso di essere un portiere molto attivo. Mi piace tanto giocare coi piedi, partecipare all'azione, trasmettere alla squadra ciò che sono io. Guido la squadra da dietro, facendomi sentire ed essere presente in tutti i momenti," spiega.

Il fascino del Catanzaro

Avendo affrontato il Catanzaro come avversario, Dini parla molto bene dell'ambiente e dei tifosi del club. "Ogni volta che sono venuto qua come avversario, ho percepito un forte senso di sfida e appartenenza. Il tifo è incredibile e non devo spiegare io che tipo di piazza è. Già questo mi stimola tanto," ammette.

Grato per l'opportunità

Esprimendo la sua gratitudine, Dini riconosce l'opportunità che gli è stata data dal Catanzaro. "Ringrazio tutti qui a Catanzaro per l'opportunità che mi è stata data e per ciò che verrà," dice.

Volti familiari

Dini ha la fortuna di conoscere già alcuni dei suoi compagni di squadra, cosa che crede aiuterà la sua transizione. "Conosco già alcuni dei miei compagni come Scognamiglio, Petriccione e Biasci. Alcuni sono amici di vecchia data anche fuori dal campo. Conoscerò gli altri e il mister, e non vedo l'ora di combattere per il Catanzaro," conclude.

Con entusiasmo e prontezza, Andrea Dini è pronto a fare un significativo impatto al Catanzaro, portando la sua esperienza e il suo stile di gioco attivo in primo piano. Il club e i suoi sostenitori attendono con ansia il suo contributo sul campo. (Immagine Us Catanzaro)