Calcio. Cambio della guardia: Michele Mignani prende il timone del Palermo dopo l'addio di Eugenio Corini

Nuove strategie e speranze con l'arrivo del tecnico toscano alla guida dei rosanero

Il Palermo FC ha ufficialmente nominato Michele Mignani come nuovo allenatore della Prima Squadra, segnando l'inizio di un capitolo fresco e ambizioso per il club. Il tecnico, che vanta una carriera sia da giocatore che da allenatore, sarà presentato alla stampa venerdì, in una conferenza che si preannuncia ricca di aspettative e piani per il futuro.

Il City Football Group, insieme al presidente Mirri e alla comunità dei tifosi, ha esteso un caloroso benvenuto a Mignani, confidando nella sua esperienza e capacità di guidare la squadra verso nuovi traguardi. Con un passato da giocatore culminato nel ritiro della sua maglia numero 4 dal Siena, e una carriera da allenatore iniziata con gli allievi nazionali della stessa squadra, Mignani è ben conosciuto nel circuito calcistico italiano

Mignani arriva a Palermo dopo un periodo di alti e bassi alla guida del Bari, dove, nonostante un'iniziale promozione in Serie B e un rispettabile terzo posto nella stagione seguente, ha concluso il suo incarico a ottobre dopo un avvio di stagione non soddisfacente.

I tifosi del Palermo si attendono ora una scossa positiva che possa trasformare le statistiche attuali, tra cui 49 punti accumulati in 31 partite, 14 vittorie, 7 sconfitte, e 10 pareggi. La differenza reti, attualmente con 55 gol fatti e 45 gol subiti, sarà un aspetto su cui Mignani dovrà lavorare intensamente per migliorare le fortune della squadra.

Il passaggio di testimone avviene in un momento delicato per il Palermo, che ha appena sollevato dall'incarico l'ex allenatore Eugenio Corini. Corini lascia la squadra dopo aver guidato l'allenamento odierno, lasciando a Cesare Bovo la responsabilità temporanea della sessione. Il club, insieme al City Football Group e al presidente Mirri, ha ringraziato Corini e il suo staff per il loro impegno, augurando loro il meglio per il futuro.

Questo cambio alla guida tecnica segna non solo un nuovo inizio per il Palermo ma rappresenta anche la speranza di un rinnovato slancio competitivo. Gli occhi saranno tutti puntati su Mignani e sulle sue prime mosse per rimettere in carreggiata la squadra. L'attesa è palpabile: il destino del Palermo è ora nelle mani di Michele Mignani.