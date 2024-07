Calcio. Catanzaro - Cagliari - Partita amichevole ecco dove e come acquistare il biglietto

Sfida amichevole di lusso tra Catanzaro e Cagliari

Gli appassionati di calcio sono in attesa di un evento imperdibile: la sfida amichevole di prestigio tra Catanzaro e Cagliari. L'attesissimo incontro si terrà martedì 30 luglio alle ore 19:00 presso lo Stadio Perucca a Saint Vincent (AO).

Dettagli dei Biglietti:

- Prezzo: €20 + diritti di prevendita e commissioni di servizio.

I biglietti possono essere acquistati immediatamente con carta di credito o prepagata. In alternativa, i tifosi possono prenotare online o chiamando lo 06-0406 (anche messaggio Whatsapp)). È possibile effettuare pagamenti in contanti entro 24 ore presso uno dei 45.000 Punti Mooney situati in bar, tabaccherie ed edicole. Trova il Punto Mooney più vicino cliccando [QUI] e selezionando il servizio "Do It Yourself".

Non perdere questa entusiasmante opportunità di assistere a una partita amichevole di alto livello tra due club di calcio rinomati. Assicurati i tuoi biglietti ora e partecipa all'evento!