Calcio. Catanzaro Invade Cremona: Quasi 5.000 Tifosi Giallorossi in Marcia per la Semifinale Playoff

CREMONA, 25 MAG. - Lo stadio "Zini" di Cremona si prepara a vivere una serata di grande calcio con la semifinale di ritorno dei playoff tra Cremonese e Catanzaro. Dopo un avvincente pareggio 2-2 nell'andata, entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare un posto nella finale.

I tifosi giallorossi del Catanzaro si sono mobilitati in massa, con circa 5.000 sostenitori attesi sugli spalti. La "Curva Nord", settore dedicato agli ospiti, ha registrato il tutto esaurito in soli 10 minuti dall'inizio delle vendite. I 2.436 biglietti sono stati polverizzati in pochissimo tempo, dimostrando l'entusiasmo e la passione dei tifosi catanzaresi, molti dei quali provenienti da fuori regione.

Per far fronte alla straordinaria affluenza, la Cremonese ha deciso di dedicare anche il "Settore Distinti nord Gianluca Vialli" ai sostenitori del Catanzaro. Anche questo settore, con una capienza di 1.850 posti, è andato sold-out, portando il numero totale dei tifosi giallorossi a 4.315, secondo quanto riportato dalla nota ufficiale del club cremonese. Con ulteriori tagliandi venduti anche per la Tribuna, il numero dei sostenitori del Catanzaro si avvicina ai 5.000 biglietti venduti.

La presenza massiccia dei tifosi del Catanzaro rappresenterà un supporto fondamentale per la squadra, che spera di trasformare questo sostegno in una spinta decisiva verso la finale. La partita di andata, terminata 2-2, lascia aperti tutti i giochi, e l'atmosfera si preannuncia elettrizzante per il match di ritorno.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20:30, e lo stadio "Zini" sarà un tripudio di colori e passione. Con la posta in palio così alta, entrambe le formazioni daranno il massimo in campo per ottenere la vittoria e continuare il loro sogno playoff.

Non resta che attendere con trepidazione l'inizio del match, che si preannuncia combattuto e ricco di emozioni, con l'augurio che il fair play e lo spettacolo sportivo prevalgano su tutto.