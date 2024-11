Calcio, Catanzaro: Pigliacelli dà sicurezza

Il portiere ex Palermo si sta rivelando un ottimo acquisto assurgendo ad autentico protagonista senza far rimpiangere Fulignati

Tra gli acquisti più azzeccati nel corso della campagna estiva della scorsa estate un ruolo fondamentale è quello di Mirko Pigliacelli. Il portiere proviene dal Palermo dove spesso la piazza lo aveva messo in discussione.

A Catanzaro si sta ergendo a protagonista grazie ai suoi strepitosi interventi. Bravo tra i pali e ottimo anche sulle uscite sia con palla a terra sia su quelle alte, Pigliacelli ha salvato la sua porta da reti sicure in diverse circostanze.

Se il Catanzaro ha la seconda difesa del campionato con 9 reti subite alle spalle dello Spezia che ha raccolto la palla dalla propria porta solo 8 volte, gran parte dei meriti vanno senz’altro da attribuire al nostro estremo difensore.

È chiaro che l’intero pacchetto arretrato sta dando il suo contributo con il tridente Scognamillo-Brighenti-Bonini che appare insostituibile ma certamente l’ex portiere rosanero ha esaltato le sue caratteristiche con prestazioni eccellenti ben oltre la sufficienza al termine di ogni gara.

Il suo alto rendimento non sta facendo rimpiangere un collega che da queste parti è stato stimato e apprezzato nei due anni precedenti, Fulignati ora a difesa della porta della Cremonese.

Quest’ultimo ha dimostrato di saperci fare anche con i piedi sia sui lanci sia sui dribbling. Pigliacelli non gli è da meno avendo spesso effettuato gli uni e gli altri con una certa precisione.

L’ideale per ogni squadra sarebbe ovviamente che il portiere non venga impegnato più di tanto ma se ciò non dovesse avvenire è fondamentale disporre di uno che sappia svolgere il lavoro in modo ottimale, dentro e fuori dai pali. Nel Catanzaro per fortuna è così e i suoi interventi danno sicurezza all’intero reparto.

Maurizio Martino