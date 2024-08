Cesena-Catanzaro 2-0. Una rete per tempo affonda i giallorossi

CESENA 28 AGO. – Seconda vittoria casalinga stagionale per il Cesena che trova il terzo posto in classifica agganciando Sudtirol e Salernitana, mentre per il Catanzaro arriva il primo stop stagionale. Una rete per tempo stronca le velleità giallorosse incapaci per larghi tratti di costruire e tirare, decisamente da rivedere.

Cesena immediatamente all’arrembaggio. Al 3’ Calò, su appoggio di Berti, dal limite dell’area spara a lato col sinistro, la pressione si allenta e i giallorossi respirano senza riuscire però mai a tirare, poi due fiammate romagnole: al 17’ con Shpendi (a lato) ed un minuto dopo la rete che sblocca il risultato ad opera di Kargbo pronto a spingere in rete accorrendo sul secondo palo l’assist di Berti dopo l’impostazione di Cioffi pronto a recuperare palla a centrocampo. Il Catanzaro non riesce ad impostare in maniera da arrivare dalle parti di Pisseri, la gara s’infiamma nel finale su entrambi i fronti. Al 36’ punizione di Calò dalla distanza con palla che sfila di poco alla sinistra della porta giallorossa e poco dopo Iemmello calcia su disimpegno errato di Curto senza esito. La più ghiotta occasione del Catanzaro arriva al 41’ con l’ex Pisseri che salva il risultato su Ceresoli, servito da Pittarello, grazie ad un riflesso a mano larga che frutta solo il primo corner della serata al Catanzaro. A stretto giro l’altro portiere, Pigliacelli, evita il 2-0 su Kargbo grazie ad un riflesso decisivo.

Ripresa subito in salita per il Catanzaro. Al 2’, sul cross di Kargbo, il taglio perfetto di Adamo che anticipa Ceresoli colpendo di testa significa 2-0. La reazione del Catanzaro è pressoché sterile. Caserta inserisce Pontisso, Turicchia e Volpe, avvicendando di fatto il centrocampo, ma dopo pochi secondi Shpendi si trova davanti a Pigliacelli che si oppone alla grande. Le ulteriori mosse di Caserta (Seck prima e Biasci poi) portano un maggior possesso palla che risulta però sterile, non riuscendo ad incidere sotto porta se non al 25’ su un pallonetto di Iemmello non capitalizzato da Seck e dagli altri compagni in mischia. Il Cesena non rischia più di tanto e riesce a mantenere qualità di palleggio tale da non soffrire andando vicino con Adamo a triplicare (30’) con un sinistro a giro. Fasi finali con qualche sussulto, un diagonale col mancino di Iemmello (41’) ed una conclusione di Shpendi (46’) murata da Pigliacelli, poi la rete di Bonini annullata al Var per fallo di mano dello stesso giallorosso che era riuscito a fare breccia di testa nel traffico dell’area romagnola. Catanzaro da rivedere, Cesena già pronto.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CESENA-CATANZARO 2-0

MARCATORI: 18’ pt Kargbo (Ce), 2’ st Adamo (Ce), 46’ st Bonini (Ca).

CESENA (3-5-2): Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo, Berti, Calò (21’ st Francesconi), Bastoni, Donnarumma (51’ st Celia); Kargbo (21’ st Antonucci), Shpendi. A disp.: Klinsmann, Siano, Ceesay, Prestia, Piacentini, Castorri, Manetti, Pieraccini, Coveri. All.: Mignani.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro (10’ st Turicchia), Pompetti, Petriccione (10’ st Pontisso), Pagano (10’ st Volpe), Ceresoli (15’ st Seck); Pittarello (29’ st Biasci), Iemmello. A disp.: Dini, Piras, Brighenti, Krajnc, Buso, Maiolo, Rafele. All.: Caserta.

ARBITRO: Collu di Cagliari.

Assistenti: Mastrodonato e Cortese

Quarto uomo: Giaquinto.

Var: Maggioni. Avar: Santoro.

AMMONITI: Kargbo (Ce), Antonini (Ca), Calò (Ce), Mangraviti (Ce), Curto (Ce), Iemmello (Ca), Seck (Ca).

NOTE: Spettatori 11.870 di cui 3.981 paganti (631 ospiti), e 7.889 abbonati, incasso 122.514,57 euro. Angoli: 3-2 per il Cesena. Recupero: pt 3’, st 7’.