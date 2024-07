Calcio. Cosenza in crisi cerca riscatto, Palermo a caccia di redenzione: la partita del riscatto (Video)

Mister Viali fronteggia la tempesta: un duello tattico per tornare a vincere

COSENZA - Il mister del Cosenza, Viali, si prepara con determinazione alla sfida contro il Palermo, una partita definita da lui come fondamentale per la squadra. Nonostante l'unico punto incamerato nelle ultime tre gare da entrambe le squadre, Viali rimane ottimista riguardo la capacità di Cosenza di affrontare la sfida con qualità e intensità.

Nella conferenza stampa, il mister ha affrontato diverse questioni tattiche, mostrando un atteggiamento pragmatico e flessibile. Rispetto ai dubbi sulla formazione, ha espresso di avere le idee chiare, grazie alle sensazioni positive ricevute dalla squadra e sottolinea l'importanza dell'adattabilità durante la partita.

Il dialogo si è poi spostato su aspetti più tecnici, come la rifinitura della squadra e la scelta tattica diversa intrapresa durante la partita con Piacenza. Viali difende le scelte fatte, insistendo sul fatto che nonostante i cambiamenti, la squadra ha mantenuto un approccio costante nello sviluppo del gioco.

Interrogato sulla possibilità di modificare la difesa a seguito dell'assenza di Lucioni, e sulle scelte tattiche dell'allenatore del Palermo, Mignani, Viali rimane concentrato sul lavoro e sulla preparazione della sua squadra, senza lasciarsi influenzare dalle scelte avversarie.

La conferenza prosegue con un'analisi del centrocampo e la discussione si concentra su come questo influenzi l'attacco, in particolare riguardo le prestazioni di Marras e l'impatto della sua assenza. Viali appare fiducioso, ritenendo che la squadra sia in grado di adattarsi e di superare le sfide che si presentano.

Nel concludere, il mister del Cosenza risponde a domande sulla condizione fisica dei giocatori, la loro disponibilità per la partita e la strategia da adottare. Viali si mostra non scaramantico ma piuttosto focalizzato sulla partita con il Palermo, considerandola come l'unica partita che conta in questo momento del campionato. Conferma la sua attenzione verso ogni dettaglio, ritenendolo cruciale per il successo della squadra.

L'articolo mette in luce l'approccio pratico e tattico del mister Viali, evidenziando la sua determinazione e il suo impegno nel preparare la squadra per la sfida imminente, con la speranza di assicurare la salvezza nel campionato.