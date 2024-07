Calcio. Cremonese: Mister Stroppa analizza la sfida contro Catanzaro e il momento della squadra (Video)

CREMONA - Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha condiviso le sue riflessioni nella conferenza stampa di vigilia, delineando la strategia in vista dell'importante incontro di Serie B contro il Catanzaro in programma sabato 20 aprile alle 16:15.

Rispondendo alla domanda sul rendimento di Johnsen, Stroppa si è detto soddisfatto ma ambizioso: “Un ragazzo molto applicato... Per le qualità che ha può fare molto di più e su questo siamo tutti d’accordo”.

Nonostante le assenze di Jungdal, Sarr, Rocchetti e Collocolo, il mister ha enfatizzato il morale alto della squadra, indicando che la recente sconfitta è stata un duro colpo, ma che la risposta dell'allenamento è stata positiva e mira a riprendere il filo del gioco che ha caratterizzato la stagione.

Sul calo di rendimento, Stroppa ha attribuito a un insieme di fattori, sottolineando che nonostante ciò, la squadra ha mantenuto un buon livello di gioco, anche se con qualche calo fisico: “Abbiamo fatto rifiatare alcuni giocatori e concesso minuti ad altri, quindi abbiamo una rosa più in condizione a livello fisico”.

Il Catanzaro, prossimo avversario, è stato descritto come una squadra di simile filosofia di gioco, promettendo una gara di alto profilo tattico e tecnico. La partita si annuncia come un'occasione stimolante per entrambe le squadre, con il possesso palla come possibile chiave di volta.

Inoltre, Stroppa ha confermato la disponibilità di Castagnetti e Coda, evidenziando il ritorno in forma di Saro contro la Ternana, e ha discusso l'approccio della squadra ai cross, riconoscendo la necessità di adattarsi meglio alle difese avversarie.

Confermata anche la crescente importanza di Tsadjout, che dopo prestazioni convincenti si sta facendo valere come risorsa offensiva. Sulla gestione della stagione, Stroppa ha ribadito la necessità di concentrarsi su ogni partita e di non cedere a distrazioni sul lungo termine.

La priorità per Stroppa è mantenere la squadra concentrata e determinata, con l'obiettivo di chiudere al secondo posto, mantenendo aperta la possibilità di raggiungere il Como. La strategia a lungo termine include la gestione delle risorse fisiche, con un occhio di riguardo alla condizione psicofisica ottimale per affrontare le fasi cruciali del campionato.

La Cremonese si avvicina al prossimo incontro con determinazione e chiarezza tattica, pronta a dimostrare sul campo la propria superiorità e a consolidare la propria posizione in classifica.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa del tecnico Stroppa alla vigilia di Catanzaro - Cremonese