Calcio. Vivarini affila le armi: Catanzaro in cerca di gloria contro la Cremonese (Video)

Vigilia di fuoco per il Catanzaro: ambizioni, strategie e la sfida delle grandi occasioni si profilano all'orizzonte.

Alla vigilia del big match tra Catanzaro e Cremonese, l'attenzione è tutta sul mister Vivarini, la cui squadra è in gran forma dopo la recente vittoria a Modena. La Cremonese, al contrario, cerca di superare un periodo di crisi e di rilanciarsi per la promozione diretta. In conferenza, Vivarini evidenzia la qualità e l'investimento degli avversari, nonostante abbiano perso posizioni. Sottolinea la differenza nel possesso palla tra le due squadre, riflettendo sulle statistiche che mostrano un Catanzaro più incisivo nonostante meno tiri in porta.

Riguardo la difesa del Catanzaro, Vivarini è soddisfatto dell'applicazione dei meccanismi su cui hanno lavorato, paragonando l'impegno dei suoi giocatori a quello dei campioni del Real Madrid contro il City. Rivela inoltre che l'inizio di stagione è stato contratto per la squadra, senza la sicurezza che ora possiedono. Ora, la sfida è di dimostrare di poter competere con le squadre forti e di avere l'ambizione di ottenere qualcosa di importante.

La squadra affronterà il prossimo match senza D'Andrea, la cui assenza è significativa per le caratteristiche uniche che apporta sul campo. Vivarini, però, si affida ad altri giocatori come Stoppa e Oliveri per coprire quel ruolo. La rotazione in attacco con Ambrosino e Biasci viene vista come positiva, evidenziando l'importanza del nuovo regolamento che permette cinque cambi, mantenendo viva tutta la squadra.

Vivarini si astiene dal fare previsioni sul match contro Stroppa, sottolineando che ogni partita ha una sua storia e che non ci sono certezze. Ciò che conta è affrontare ogni avversario con la massima determinazione, lavorando sempre per il bene della squadra.

Il Catanzaro si prepara dunque a un incontro cruciale, consapevole delle proprie forze e delle sfide che incontrerà, mirando a sorprendere e a sfruttare ogni opportunità per avanzare nella corsa alla promozione.

Di seguito il video integrale con il mister Vincenzo Vivarini alla vigilia di Catanzaro Vs Cremonese