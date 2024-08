Calcio. Le Prime Parole di Leonardo Turicchia nuovo giocatore dell'US Catanzaro 1929

Le Prime Parole di Leonardo Turicchia come nuovo giocatore dell'US Catanzaro 1929

Dal Cesena alla Juventus, fino alla Serie A: Turicchia condivide il suo percorso calcistico, le ispirazioni e l'entusiasmo per la nuova avventura con l'US Catanzaro 1929.

CATANZARO - Leonardo Turicchia ha recentemente fatto il suo debutto come nuovo giocatore dell'US Catanzaro 1929. Durante la sua prima intervista, ha condiviso le sue esperienze passate, le ambizioni future e il percorso che lo ha portato a questo importante traguardo nella sua carriera.

Inizio Carriera

Turicchia ha iniziato la sua carriera calcistica nell'Imolese, la squadra del suo paese natale. La sua crescita professionale ha poi avuto un punto di svolta con il trasferimento al Cesena, dove ha trascorso cinque anni fondamentali per la sua formazione come calciatore.

Esperienza alla Juventus

Il passaggio alla Juventus ha rappresentato per Turicchia un'opportunità straordinaria per affinare le sue abilità e assimilare valori fondamentali. "Alla Juventus ho imparato un sacco di cose, mi hanno dato un sacco di valori. Devo a loro se adesso sono qui e ho questa opportunità," ha dichiarato con gratitudine.

Caratteristiche Tecniche

Come giocatore, Turicchia si descrive come "abbastanza tecnico e di corsa", con un ruolo principale di terzino sinistro. Ha anche giocato occasionalmente come terzino destro, ma la sua preferenza e maggior competenza rimangono sulla fascia sinistra. Ha citato Mattia De Sciglio come fonte di ispirazione, con cui ha avuto l'opportunità di parlare e ricevere consigli.

Impatto della Serie A

Raccontando della sua esperienza in Serie A, Turicchia ha sottolineato l'intensità e la competitività del campionato, elementi che ritiene impossibili da spiegare ma che lo hanno aiutato a comprendere meglio il mondo del calcio professionistico.

Obiettivi con l'US Catanzaro 1929

Per Turicchia, l'opportunità di far parte dell'US Catanzaro 1929 è motivo di grande felicità e determinazione. Si è impegnato a dare il massimo, portando con sé gli insegnamenti appresi durante il periodo alla Juventus. "Cercherò di dare il massimo come mi ha insegnato La Juve, quando indosso la maglietta e quando entro in campo, di dare il 100%." (Immagine US Catanzaro 1929)