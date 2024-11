Le dichiarazioni di mister Caserta al termine della gara contro la Sampdoria

Il tecnico giallorosso rammaricato al termine della gara del “Ferraris” ma soddisfatto per la prova della squadra

Mister Caserta si presenta in sala stampa soddisfatto per la buona prestazione generale ma rammarico per la mancata vittoria che oggi con un po' di fortuna si sarebbe pptuta conseguire.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo un po’ arrabbiati, rammaricati per la non vittoria,” .

“Secondo me la squadra ha fatto una grande partita. Meritava la vittoria per quello che ha prodotto dal primo all’ultimo minuto.”

“Peccato perché mi dispiace per i ragazzi, per quello che stanno facendo. Sicuramente questa squadra meriterebbe qualche punto in più in classifica e qualche vittoria in più per quello che fa durante l’arco della partita, per come si allena e per l’impegno che ci mette”.

“Venire a Genova e giocare così, a viso aperto, senza paura, non lo fanno tutti. Per questo faccio i complimenti alla squadra,” ha dichiarato con soddisfazione.

Gli episodi non sono favorevoli:

“Sono un po’ arrabbiato perché alla fine, qualche episodio non ci gira mai a nostro favore”