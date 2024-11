Iemmello dopo Sampdoria-Catanzaro: 'Ci manca la vittoria, ma il gruppo è forte' (Video)

Sampdoria-Catanzaro, Iemmello a cuore aperto: "Ci manca la vittoria, ma il gruppo è unito"

Nel post-partita di Sampdoria-Catanzaro, il capitano giallorosso Pietro Iemmello ha rilasciato dichiarazioni piene di passione e determinazione, sottolineando l'importanza del risultato di squadra e l'orgoglio di rappresentare il Catanzaro in un confronto così prestigioso.

"Il risultato di squadra era fondamentale"

Nonostante la delusione per il pareggio, Iemmello ha espresso grande rammarico per un episodio chiave che ha condizionato la partita: l'espulsione sul 3-2. "Perdevamo, loro possono dire che potevano vincere, ma sul 3-2, senza l'espulsione, la portavamo a casa noi. Mi rode, mi dà fastidio. Siamo andati sotto due volte contro una squadra importante, in uno stadio importante, e abbiamo dimostrato di esserci", ha dichiarato il capitano con un tono carico di emozione.

Un gruppo unito e determinato

Il bomber giallorosso ha voluto elogiare la forza del gruppo, nonostante le difficoltà di questa prima parte di stagione. "Questo è un gruppo importante, con tanti giocatori nuovi arrivati quest'anno. Ci è voluto tempo per amalgamarci, ma sono tutti ragazzi seri, che prendono il loro lavoro con grande serietà. Sono contentissimo di essere il loro capitano", ha aggiunto Iemmello, rimarcando il legame tra squadra e tifosi.

"Ci manca la vittoria, pesa su tutti"

Il tema centrale resta però la vittoria, un obiettivo che il Catanzaro insegue con determinazione. "Sta pesando su tutti, anche sui tifosi. Siamo sempre rimasti dentro la partita, abbiamo dimostrato carattere e attaccamento alla maglia. Dobbiamo continuare a migliorare e fare il possibile per conquistare le vittorie nelle prossime partite", ha affermato il numero 9.

Un gesto istintivo

Infine, Iemmello ha raccontato il momento della sua esultanza, spiegando che è stata un’azione istintiva: "Mi è venuta spontaneamente e l'ho fatta". Un gesto che riflette l'energia e la voglia di riscatto di un capitano che non molla mai.

