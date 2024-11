Calcio. Mister Claudio Ranieri è il nuovo allenatore Giallorosso

Roma, Ranieri torna in panchina: manca solo l'ufficialità

Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore GialloRosso della Roma. L’accordo, ormai vicino alla formalizzazione, è stato raggiunto durante il colloquio di oggi, mercoledì 13 novembre, a Londra, tra l’allenatore e la proprietà giallorossa. La Roma ha deciso di posticipare l’allenamento di domani a Trigoria al pomeriggio, permettendo al tecnico di fare il suo ingresso ufficiale nel quartier generale della squadra.

"Una bella gatta da pelare? Per questo mi hanno chiamato", ha scherzato Ranieri al rientro da Londra, intercettato dall’ANSA. L’allenatore romano, con profonde radici nel quartiere Testaccio, torna alla guida del club per la terza volta, confermando il suo legame unico con la Roma e la città.

Spalletti: "Ranieri ha tutto per fare bene"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha espresso il suo supporto per Ranieri. “Ha la conoscenza profonda di quei luoghi, è una scelta fatta bene. Credo abbia tutto il necessario per poter fare bene e risolvere le cose”, ha dichiarato Spalletti alla vigilia di Belgio-Italia, commentando la decisione della Roma.

Hummels: l’attesa social per Ranieri

Mats Hummels, difensore tedesco, ha pubblicato una foto sui social esprimendo impazienza per l’ufficialità dell’arrivo di Ranieri. Lo scatto, che lo ritrae con lo smartphone in mano, è accompagnato dalla didascalia ironica: “Io nelle ultime 72 ore”, evidenziando l’entusiasmo condiviso da molti per il ritorno di “Sir Claudio” in Serie A.

Un legame indissolubile con la Roma

Ranieri torna a guidare la Roma per la terza volta. Il tecnico, infatti, aveva già allenato i giallorossi tra il 2009 e il 2011, per poi fare una breve parentesi nel 2019. Famoso per il suo successo con il Leicester City, con cui vinse la Premier League nel 2016, Ranieri ha sempre ribadito il suo attaccamento alla Roma. Nel 2019 dichiarò: “Se la Roma chiama, devo dire sì”, confermando un legame che non si è mai spezzato.

Nel 2022, Ranieri fu acclamato dai tifosi presenti sugli spalti dell’Olimpico durante la semifinale di Conference League contro il Leicester. Il ritorno di Ranieri, con la sua esperienza e profondo amore per il club, rappresenta per molti tifosi la speranza di una nuova fase di crescita per la Roma.