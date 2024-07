Calcio. Mister Mignani al Bivio: difesa e attacco rinnovati per la cruciale trasferta di Cosenza (Video)

Tra strategie aggiornate e psicologia di squadra, il mister del Palermo dispiega il nuovo piano di gioco per affrontare il Cosenza e puntare al successo.

PALERMO – Con una settimana intensa di lavoro alle spalle, il mister del Palermo, Fabrizio Mignani, si prepara ad affrontare il **Cosenza** in trasferta con rinnovato spirito e nuove tattiche. Durante la conferenza stampa, il tecnico ha condiviso la sua visione e le novità strategiche in vista dell'imminente partita.

"È stato un piacere lavorare qui," afferma Mignani, riflettendo sulla sua prima settimana al centro sportivo del club. "La disponibilità e il supporto della società sono palpabili, e ciò trasmette comfort e motivazione alla squadra."

Dopo il confronto con la Sampdoria, è evidente che la squadra sta assimilando le nuove idee del mister, tra cui spicca la difesa a tre. Una scelta tattica non convenzionale per Mignani ma strategica per ottenere quella solidità tanto necessaria. "Abbiamo bisogno di essere solidi," spiega, "e il tempo di lavoro insieme ci aiuta a recepire al meglio i cambiamenti."

Il Palermo punta sulla verticalità offensiva e una maggiore rapidità nel cercare la porta avversaria, un approccio che si è manifestato nel recente incontro e che promette di essere una costante nel gioco della squadra. La tattica di partire dai lanci lunghi del portiere è stata discussa con particolare attenzione, suggerendo che il mister cerca di sorprendere le difese avversarie sfruttando ogni opportunità.

"Ogni avversario ti porta a riflessioni diverse," prosegue Mignani, sottolineando la necessità di adattarsi rapidamente alle varie situazioni di gioco. Parlando dei giocatori, il mister elogia la loro esperienza e capacità di adattamento a differenti moduli.

L'approccio mentale è un altro tema cruciale per il tecnico: liberare mentalmente i calciatori e sfruttare al meglio le loro caratteristiche sono obiettivi primari per migliorare le prestazioni in campo. "La voglia di vincere è ciò che guida la nostra mentalità, ogni partita è un'occasione per migliorare la nostra posizione," enfatizza Mignani.

La gestione della rosa e la condizione fisica della squadra sono state oggetto di discussione, con il mister che conferma la disponibilità di tutti i giocatori, eccezion fatta per gli infortunati e gli squalificati. Mignani parla anche dell'impatto delle nuove assenze e come queste influenzeranno la formazione contro il Cosenza.

Rispondendo alle domande sulla pressione e le aspettative, Mignani si mostra sereno e pragmatico: "Le aspettative non dipendono da me. Il mio compito è dare tutto me stesso per il meglio della squadra."

Il Palermo si prepara quindi a questa trasferta con un bagaglio tattico rinnovato e un morale forte, pronti a fronteggiare il Cosenza con la determinazione di portare a casa i tre punti.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il mister Mignani all vigilia di Cosenza - Palermo