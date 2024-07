Calcio. Nessuna restrizione per la partita di sabato tra Catanzaro e Reggiana

CATANZARO - L'attesa partita tra Catanzaro e Reggiana si avvicina sempre di più, e c'è grande attesa per l'annuncio ufficiale.



Dopo l'incontro del Gruppo Operativo di Sicurezza (Gos) previsto per domani alle ore 11,00 si darà il via libera alla vendita dei biglietti per la partita che si giocherà al Ceravolo.



Catanzaro e Reggiana si preparano ad affrontare questo importante match, con l'entusiasmo dei tifosi che si fa sempre più palpabile. La possibilità di assistere allo scontro senza restrizioni aggiunge ulteriore interesse all'evento, promettendo un'atmosfera indimenticabile per tutti i presenti.