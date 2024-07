Calcio. Pisa-Catanzaro: tutte le informazioni per la prevendita dei biglietti settore ospiti per la 35ª giornata di Serie B

PISA - Con la tanto attesa partita tra Pisa e Catanzaro in Serie B, fissata per venerdì 26 aprile alle ore 20.30, si è finalmente definita la modalità di vendita dei biglietti per i tifosi ospiti. Gli appassionati giallorossi dovranno prestare particolare attenzione alle regole per assicurarsi un posto nel settore "Curva Sud".

I biglietti saranno disponibili esclusivamente per il settore "Curva Sud" e saranno accessibili solo ai possessori della fidelity card "USCZ29", la quale doveva essere sottoscritta entro il 15 aprile. La vendita inizierà lunedì 22 aprile e martedì 23 sarà riservata esclusivamente alla provincia di Catanzaro, ancora per il settore "Curva Sud". A partire da mercoledì 24, la vendita sarà estesa a tutti i tifosi residenti nel resto d'Italia, sempre per la "Curva Sud" e solo per i possessori della fidelity card.

Per i residenti in Toscana, eccezion fatta per la provincia di Firenze, sarà consentito l'acquisto dei biglietti per i settori diversi dalla "Curva Sud".

I biglietti saranno in vendita esclusivamente presso le rivendite del circuito TicketOne. Una opportunità da non lasciarsi sfuggire per i tifosi che vogliono sostenere la propria squadra in questa importante sfida di Serie B.