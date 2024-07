Calcio PlayOff e PlayOut cambiamenti radicali nella Serie B: nuove regole per promozioni e retrocessioni

Rivoluzionato il Sistema di Promozione e Retrocessione nella Serie BKT 2023/2024 Sotto il nuovo regolamento, più competizione e incertezza fino all'ultima giornata

Nel fervore del calcio italiano, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede a Roma, ha recentemente pubblicato un comunicato ufficiale che trasformare questa stagione del Campionato Serie BKT 2023/2024. Con il documento ufficiale N. 67/A, firmato dal Presidente Gabriele Gravina e dal Segretario Generale Marco Brunelli, sono state annunciate modifiche significative riguardo la determinazione delle squadre promosse alla Serie A e quelle retrocesse alla Serie C.

Criteri di Promozione Modificati

Per la stagione sportiva 2023/2024, le regole che determinano la promozione al Campionato di Serie A sono state adattate per accrescere l'equità e la competizione. Le prime due squadre della classifica finale acquisiranno direttamente il titolo sportivo per l'ammissione alla Serie A. Inoltre, la squadra che si classificherà terza avrà lo stesso privilegio solo se distanziata di più di 14 punti dalla squadra quarta classificata. In assenza di tale margine, la determinazione della terza squadra promossa avverrà attraverso i play-off.

Struttura dei Play-Off

I play-off di questa stagione vedranno la partecipazione delle squadre classificate dal terzo all'ottavo posto. Il formato include un turno preliminare, semifinali e una finale, tutti giocati con criteri che premiano le squadre meglio classificate durante la stagione regolare. Le partite saranno decise sui punti accumulati nei confronti diretti, e solo in caso di parità assoluta si procederà con tempi supplementari o calci di rigore.

Cambiamenti nelle Retrocessioni

Le retrocessioni dirette coinvolgeranno le tre squadre in fondo alla classifica, mentre la squadra quart'ultima affronterà un play-out contro la quint'ultima, a meno che non sia distanziata di più di quattro punti. I play-out si disputeranno in gare di andata e ritorno, con l'ultima gara che potrebbe includere tempi supplementari e calci di rigore se necessario.

Implicazioni e Futuro

Queste modifiche introducono nuove dinamiche di gioco e strategia nella Serie BKT. Con maggiori possibilità di promozione e un sistema di retrocessione più rigoroso, la stagione promette di essere carica di tensione e tattica fino all'ultimo minuto. Squadre, allenatori e tifosi dovranno adattarsi rapidamente a queste regole per massimizzare le proprie possibilità di successo e sopravvivenza nel campionato.

Questo approccio, che cerca di bilanciare competitività e merito sportivo, riflette un'evoluzione nel pensiero della FIGC, mirando a un campionato più equilibrato e imprevedibile. Sarà affascinante vedere come queste modifiche influenzeranno il gioco e quali nuove storie di calcio emergeranno dalla prossima stagione di Serie B. (Fonte Lega B)