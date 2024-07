Calcio Playoff Finale Andata: Stroppa esalta la maturità della Cremonese, Vanoli la solidità del Venezia (Video)

CREMONA - Nella conferenza stampa post-partita della finale di andata dei playoff di Serie BKT 2023/24, Mister Stroppa della Cremonese e Mister Vanoli del Venezia hanno offerto una visione approfondita della prestazione delle loro rispettive squadre. Entrambi gli allenatori hanno espresso soddisfazione per la tenuta dei loro giocatori, pur riconoscendo aree di miglioramento in vista della decisiva gara di ritorno.

Playoff Finale Andata: Mister Stroppa della Cremonese "Prestazione da Squadra Matura"

CREMONESE - Nella conferenza stampa post-partita della finale di andata dei playoff, Mister Stroppa della Cremonese ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della sua squadra. La Cremonese ha dimostrato maturità, sia fisica che psicofisica, riuscendo a mantenere l’equilibrio necessario in una partita contro un avversario di grande struttura fisica.

Stroppa ha subito fatto i complimenti alla squadra, riconoscendo l'importanza della partita fisica disputata contro un avversario altrettanto strutturato. Ha sottolineato che, sebbene ci fosse margine di miglioramento nelle giocate individuali negli ultimi metri, la squadra ha creato diverse situazioni di pericolo e ha mostrato una condizione psicofisica significativa.

Durante l'incontro, la Cremonese ha collezionato 10 tiri in porta, tutti nello specchio, con il portiere Joronen che ha effettuato almeno tre parate decisive. Stroppa ha evidenziato come la squadra sia maturata, creando molte occasioni nonostante alcuni errori a centrocampo nel primo tempo. Nel secondo tempo, la Cremonese è arrivata molte volte sul lato corto dell'area, cercando di migliorare le giocate individuali per essere più incisiva.

Un aspetto cruciale della partita è stato il bilanciamento tra qualità e fisicità. Stroppa ha spiegato che la scelta di sostituire Bonaiuto e Vasquez nel secondo tempo era mirata a recuperare energie per la prossima partita. L'inserimento di Ciofani e altri giocatori ha portato maggiore presenza nell'area avversaria, permettendo alla squadra di variare le soluzioni tattiche durante la partita.

Guardando avanti alla partita di ritorno contro il Venezia, Stroppa ha espresso il desiderio di ripetere la stessa prestazione in termini di attenzione ed equilibrio, puntando sulle giocate individuali per fare la differenza. Ha riconosciuto che le squadre si equivalgono e che una singola giocata potrebbe cambiare l'esito dell'incontro.

Riflettendo sulla precedente sconfitta contro il Venezia, Stroppa ha attribuito la sconfitta a due episodi di disattenzione. Tuttavia, ha notato che la Cremonese ha dimostrato, anche oggi, che con il giusto atteggiamento e attenzione, le cose possono andare diversamente.

In conclusione, Mister Stroppa ha manifestato fiducia nella capacità della Cremonese di affrontare la sfida del ritorno con la giusta mentalità e preparazione. Ha sottolineato l'importanza di recuperare le forze e di mantenere alta la concentrazione per ottenere il risultato necessario a Venezia.

Video integrale con Mister Stroppa: "Prestazione da squadra matura"





Playoff Finale Andata: Mister Paolo Vanoli del Venezia

Al termine della sfida Cremonese-Venezia, finale di andata dei Playoff di Serie BKT 2023/24, conclusasi con il risultato di 0-0, il tecnico arancioneroverde Paolo Vanoli e l'attaccante Christian Gytkjaer hanno così analizzato il match.

VENEZIA - Mister Paolo Vanoli “Oggi giocare con otto diffidati in campo non era facile, ho fatto i complimenti ai ragazzi per lo sforzo che hanno messo in campo. Uscire senza squalificati al termine di una partita contro una grande squadra come la Cremonese è un’opera d’arte della mia squadra. Domenica abbiamo la fortuna di giocare davanti al nostro pubblico che sicuramente ci spingerà ma sarà una partita a sé. Dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione così come la nostra filosofia di gioco. Come una grande squadra, dobbiamo andare in campo per vincere domenica come avevo detto anche dopo la gara di Palermo. Non possiamo gestire il risultato, massima attenzione e pensiamo a recuperare le energie. I ragazzi hanno raggiunto una certa maturità e hanno gestito bene la gara anche sotto l’aspetto mentale, ora mancano novanta minuti e sono ancora apertissimi. Sicuramente abbiamo commesso degli errori tecnici ed è un aspetto che dobbiamo migliorare in vista di domenica, dove troveremo una grande atmosfera. Il nostro pubblico ci sta dando tanto e noi sul campo cerchiamo di ripagare il loro sostegno. Nella prima parte dello scorso anno siamo riusciti a riconquistare la loro fiducia e ora sono i nostri tifosi che ci spingono."

Christian Gytkjaer

“Nel calcio bisogna sempre combattere, in particolare in Serie B che è un campionato difficile. I nostri tifosi sono fantastici, io vivo a Venezia e vedo tutti i giorni le loro facce sorridenti che ci incitano, loro tengono molto alla squadra e speriamo di poter regalare anche a tutti loro una grande gioia domenica. Io sono pronto, sappiamo che queste partite sono sporche e toste fino all’ultimo secondo, noi ci crederemo fino alla fine. Io sono sempre a disposizione del Mister e della squadra, nello spogliatoio si percepisce serenità e determinazione, abbiamo lavorato un anno per vivere partite come queste. In casa davanti al nostro pubblico sarà un altro tipo di gara, cambia tutto per noi. Ora è il momento di parlare poco e lavorare tanto.“

Playoff andata Cremonese vs Venezia 0-0 | Si decide tutto al ritorno al Penzo | HIGHLIGHTS SERIE BKT 2023 - 2024