Calcio Playoff semifinale andata Catanzaro - Cremonese: Biasci e Oliveri analizzano ilmatch e guardano al futuro (Video)

CATANZARO - In seguito a una partita intensa nei play-off tra Catanzaro e Cremonese, i calciatori Tommaso Biasci e Oliveri hanno condiviso le loro impressioni e riflessioni nel post-gara. Entrambi hanno sottolineato la resilienza e la determinazione della squadra, con Biasci che ha messo in risalto il suo gol decisivo e Oliveri che ha analizzato la prestazione complessiva e guardato alla gara di ritorno con ottimismo.

Biasci Parla del Suo Gol e della Prestazione della Squadra

Dopo una partita intensa tra Catanzaro e Cremonese nei play-off, Tommaso Biasci, attaccante del Catanzaro, ha condiviso le sue impressioni nel post-gara. Non solo il suo gol è stato celebrato dai compagni e dagli avversari, ma ha anche messo in luce la resilienza della squadra.

Prestazione eccellente e gol memorabile

Prima di tutto, i complimenti sono d'obbligo per la prestazione di Biasci e il gol segnato. Il collega della Cremonese, Daniel Ciofani, intervistato da una televisione locale, ha dichiarato che il gol più bello della partita è stato proprio quello di Biasci, definendolo "una vera prodezza". In risposta, Biasci ha modestamente affermato: "Eh sì, mi è partito bene il tiro. Devo dire a Daniel che ho avuto modo di conoscerlo, che anche lui ha fatto un grandissimo gol da attaccante quale è. Però sì, sono molto contento per il gol, ma soprattutto per come abbiamo reagito al doppio svantaggio e per come abbiamo concluso la partita, che forse ci meritavamo anche qualcosina in più."

Riaprire la partita e ridare forza alla squadra

Il gol di Biasci è stato fondamentale per riaprire una partita che sembrava compromessa. "Beh, senza dubbio il tuo gol, Tommy, è stato strepitoso. Ha riaperto e ha ridato forza al Catanzaro che dopo il secondo gol sembrava davvero... non dico crollato, ma aveva preso una brutta botta. Invece, il tuo gol ha riaperto una gara che alla fine si poteva anche vincere," ha commentato un cronista. Biasci ha aggiunto: "Sì, sì, siamo stati bravi a non mollare, a rimettere in piedi una partita che veramente sembrava non finita perché noi ci abbiamo sempre creduto. Però comunque perdi 2-0 in casa e rischi anche di andare giù psicologicamente. Invece, noi siamo stati bravissimi a reagire. Per fortuna ho fatto subito gol. Quindi si è rianimato un po' ambiente, squadre e tutto, e poi da lì in poi abbiamo fatto penso una delle migliori partite negli ultimi due anni."

Sacrificio e collaborazione sul campo

Oltre al gol, Biasci è stato lodato per il grande sacrificio mostrato in campo. "Tommaso, al di là del gol, complimenti, ma soprattutto per il grande sacrificio messo in campo. Notavo già col Brescia, ma anche oggi, spesse volte hai fatto l'ala sinistra, ti sostituivi a Vandeputte, permettendo i tagli di Van de Putte e coprivi in caso ti proiettava in avanti. Partita di grandissimo sacrificio e forse poi un po', magari, davanti qualcosa la si paga. Però anche stasera hai corso per due sulla fascia," ha osservato un giornalista. Biasci ha risposto: "Sì, sì, diciamo che sono abituato già ormai da due anni e mezzo a fare questo lavoro. Soprattutto anche con Ari lì a sinistra ci scambiamo molto spesso la posizione per non dare punti di riferimento agli avversari. E poi, ovviamente, se si perde palla e io sono al posto di Ari, devo rincorrere io. Quindi è un po' un gioco che facciamo tutti, ma non solo io, anche gli altri ragazzi. Quindi ti ringrazio per le belle parole, ma sono sempre stato abituato a correre anche, quindi non mi fa fatica."

Di seguito Video integrale del calciatore Biasci nel dopo gara Catanzaro Vs Cremonese

Oliveri analizza la gara e prepara il ritorno con determinazione

Buonasera, Oliveri. Nel primo tempo sembrava che la Cremonese dominasse, ma il Catanzaro è tornato forte nel secondo tempo, rischiando quasi di vincere la partita. Considerando come si è sviluppata la gara, quali sono le tue riflessioni sulla partita di ritorno?

Oliveri: Innanzitutto, vorrei correggere un piccolo punto. Non è stato tutto il primo tempo, ma piuttosto i primi 20 minuti ad essere dominati dalla Cremonese. Dopo di ciò, abbiamo gradualmente ingranato marce superiori e nel secondo tempo, come ha detto Tommaso, è stata una delle nostre migliori prestazioni, forse la migliore da quando sono qui. Ora affrontiamo la gara di ritorno consapevoli di ciò che ci aspetta. Credo che questa consapevolezza sia un vantaggio, e dobbiamo portare la stessa intensità, voglia e determinazione anche nella gara di ritorno.

Un'altra solida prestazione da parte tua. Stai diventando un punto di riferimento per il Catanzaro, soprattutto contro una squadra forte come la Cremonese. La squadra ha reagito con grande determinazione, rischiando quasi di vincere. Cosa pensi sia mancato per ottenere la vittoria?

Oliveri: Se ripetiamo questa prestazione nella gara di ritorno, credo che riusciremo a portare a casa il risultato. A parte i primi 20 minuti, non ci è mancato nulla. Abbiamo creato molte occasioni e, che sia stata sfortuna o mancanza di concretezza, non le abbiamo sfruttate. Se avessimo vinto stasera, non sarebbe stato immeritato.

Complimenti per la tua prestazione. Il mister ti ha elogiato e hai avuto un ruolo cruciale, soprattutto nel gol del pareggio. Hai dimostrato di saper gestire situazioni ad alta pressione, cosa che si è vista nella tua crescita durante questa stagione. Come ti senti ad essere passato da panchinaro a protagonista nei play-off?

Oliveri: Sì, siamo alla fine della stagione e fisicamente sono al top, come tutta la squadra. Mentalmente ho acquisito la giusta fiducia. Mi sento bene sotto tutti gli aspetti e ho molta voglia di dare il mio contributo alla squadra per ottenere i migliori risultati possibili.





Di seguito Video integrale del calciatore Oliverionel dopo gara Catanzaro Vs Cremonese