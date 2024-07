Calcio, Playoff Semifinali. Mister Stroppa: "A Catanzaro un primo tempo da affrontare al Massimo” (Video)

Il tecnico grigiorosso punta sulla determinazione e sulla condizione fisica della squadra per superare la sfida dei play-off contro un agguerrito Catanzaro.

Mister Giovanni Stroppa, ha rilasciato dichiarazioni importanti in vista della partita contro il Catanzaro. Consapevole delle sfide che la squadra dovrà affrontare, Stroppa ha sottolineato l'importanza di approcciare il primo tempo con la massima intensità.

Le Parole di Stroppa

"La partita sarà difficile indipendentemente dalla situazione attuale. Stiamo bene e sono sicuro che faremo una grande prestazione," ha dichiarato Stroppa. Ha ricordato la precedente trasferta a Catanzaro, dove nonostante una sconfitta precedente, la squadra ha mostrato un'ottima performance. "Il Catanzaro è una squadra forte e dovremo dare il massimo per metterli in difficoltà."

Stato della squadra

Quando interrogato sulla condizione fisica dei giocatori, Stroppa ha affermato che si scoprirà domani sera. Ha confermato che Colocolo non sarà rischiato per questa partita, ma sarà disponibile per la prossima, così come Felix. "Abbiamo recuperato energie nervose e fisiche, la squadra si sta allenando molto bene."

Mentalità e approccio

Stroppa ha poi parlato dell'importanza di affrontare la partita con la giusta mentalità, ricordando che la semifinale si disputa su 180 minuti, quindi il risultato di domani non sarà decisivo. "Bisogna ragionare su due tempi, quello che succederà domani non sarà determinante per la partita successiva."

Obiettivi e Motivazioni

Riguardo alle differenze tra Cremonese e Catanzaro, Stroppa ha voluto mantenere un discorso paritario. "Entrambe le squadre hanno le stesse ambizioni e il 50% di possibilità. Affrontiamo questa semifinale con determinazione e motivazione al 100%."

Focus sui giocatori chiave

L'attenzione si è poi spostata sui giocatori chiave come Vasquez, che potrebbe rompere gli equilibri in una gara importante come il play-off. "Sono contento che stia bene, come lui ci sono molti altri. Affrontiamo questa partita al 100%."

Analisi tattica

Infine, Stroppa ha parlato di strategie tattiche, menzionando giocatori come Iemmello del Catanzaro, leader della squadra e pericolo per la difesa della Cremonese. "La nostra attenzione non è solo su di lui, ma su tutta la squadra del Catanzaro, che ha qualità di gioco e giocatori importanti."

Mister Stroppa ha concluso enfatizzando l'importanza di stare bene fisicamente e avere la mentalità giusta. "Abbiamo un'opportunità straordinaria e dobbiamo affrontarla al massimo delle nostre possibilità. Nel calcio può succedere di tutto, ma noi siamo pronti."

La Cremonese si prepara quindi ad affrontare il Catanzaro con determinazione e fiducia, consapevole delle sfide ma pronta a dare il meglio in campo.

Di seguito il video integrale dei Playoff con il Mister Stroppa alla vigilia di Catanzaro-Cremonese