Calcio Play-off Semifinale: Vivarini del Catanzaro alla Vigilia di Catanzaro - Cremonese (Video)

CATANZARO - Alla vigilia del cruciale match di semifinale play-off contro la Cremonese, il mister del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha condiviso le sue riflessioni e aspettative in una conferenza stampa tenutasi oggi pomeriggio. Con una combinazione di ottimismo e realismo, Vivarini ha offerto uno sguardo sulle condizioni della squadra e sulle sfide imminenti.

"Buon pomeriggio a tutti," ha esordito Vivarini. "Dopo la partita incredibile di sabato, abbiamo avuto poco tempo per prepararci. Tuttavia, l'entusiasmo e l'energia ci saranno d'aiuto. Oggi ci siamo concentrati sul recupero delle energie, senza particolari preparativi. Sono partite dove il lavoro fatto durante l'anno deve emergere."

Una partita da 180 minuti

Affrontando la questione dei 180 minuti complessivi della semifinale, Vivarini ha sottolineato l'importanza di considerare entrambe le sfide: "Sarà una partita da giocare sui 180 minuti, e dovremo essere pronti per un'eventuale forte aggressione da parte della Cremonese, che partirà sicuramente a mille. Sono partite particolari, e siamo pronti ad affrontarle con determinazione."

La forza della Cremonese

"La Cremonese è una squadra fortissima, con tanti giocatori di qualità e una delle migliori difese del campionato," ha detto Vivarini. "Gli errori commessi contro il Brescia non saranno ammessi contro di loro. Ma alla fine, in campo ci sono solo 11 giocatori per squadra, e noi daremo il massimo. Abbiamo dimostrato un'unione straordinaria, giocando per la maglia, e questo ci dà molta energia."

Il roster del Catanzaro

Parlando dei suoi giocatori, Vivarini ha espresso fiducia nella loro preparazione: "Nel campionato di Serie B è fondamentale avere una rosa ampia. Abbiamo sempre cercato di non perdere nessuno per strada, e ora abbiamo recuperato appieno sia Brignola che Donnarumma. Sono pronti a dare il loro contributo."

Il fattore psicologico

Alla domanda sull'essere considerati sfavoriti, Vivarini ha risposto con pragmatismo: "Questa è una partita da giocare bene, con determinazione e senza pensare troppo agli svantaggi. Abbiamo dimostrato di avere un'anima, e sabato scorso è emersa chiaramente. Ora dobbiamo portare quella stessa energia in campo contro la Cremonese."

Adattarsi alle strategie della Cremonese

"Abbiamo sofferto a tratti contro di loro, ma ci siamo adattati bene al loro modo di difendere. Sappiamo che non sarà una partita facile, ma siamo pronti a giocare in modo diverso, se necessario," ha spiegato Vivarini.

Una questione di cuore e organizzazione

Commentando il livello delle due squadre, Vivarini ha affermato: "La bellezza del calcio sta nel fatto che non esiste un valore assoluto. La forza delle idee, dell'organizzazione e del cuore possono fare la differenza. Noi abbiamo tirato fuori qualcosa in più rispetto a loro, e speriamo di continuare così."

La calma in campo

In chiusura, Vivarini ha condiviso il suo approccio personale alla calma durante le partite: "Cerco di essere il più lucido possibile per leggere meglio le situazioni in campo. L'atmosfera sugli spalti è incredibile, ma è importante mantenere la calma per dare indicazioni precise."

Con il Catanzaro pronto a scendere in campo contro una forte Cremonese, l'energia e la determinazione saranno elementi chiave per affrontare questa sfida cruciale. La città e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa importante semifinale.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa con il Mister Vivarini alla vigilia di Catanzaro - Cremonese