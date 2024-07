Calcio Playoff Serie B: tensione al culmine: chi guadagnerà la promozione in Serie A? I dettagli

Calcio Playoff Serie B: Chi Sale in Serie A? Sfida decisiva per Venezia, Cremonese Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia

ROMA – Con la conclusione della stagione regolare, il Parma e il Como hanno già guadagnato la loro promozione diretta alla Serie A, lasciando spazio a una feroce competizione nei playoff per determinare chi li seguirà nell'élite del calcio italiano.

I playoff della Serie B vedono protagoniste squadre come Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia, ognuna con la speranza di assicurarsi l'ultimo posto disponibile per la promozione.

Fasi del Playoff:

- Turno Preliminare:

- Venerdì, 17 Maggio, ore 20:30** - Palermo (PAL) vs Sampdoria (SAM)

- Sabato, 18 Maggio, ore 20:30** - Catanzaro (CTZ) vs Brescia (BRE)

- Semifinali:

- Lunedì, 20 Maggio, ore 20:30** - La sfida vedrà il Venezia (VEN) confrontarsi con un avversario da definire, in diretta su Sky, NOW e DAZN.

- Martedì, 21 Maggio, ore 20:30 - La Cremonese (CRE) scenderà in campo, con la trasmissione in diretta su Sky, NOW e DAZN.

Le semifinali proseguiranno con i ritorni:

- Venerdì, 24 Maggio, ore 20:30- Venezia (VEN) affronterà nuovamente il suo avversario in una partita che promette scintille.

- Sabato, 25 Maggio, ore 20:30 - Cremonese (CRE) si giocherà tutto per un posto nella finale.

- Finale:

- Giovedì, 30 Maggio, ore 20:30 e Domenica, 02 Giugno, ore 20:30** - Le squadre vincitrici delle semifinali si affronteranno in un appassionante doppio confronto per determinare chi salirà in Serie A. Anche questa decisiva fase sarà trasmessa in diretta su Sky, NOW e DAZN.

Il culmine della stagione di Serie B è vicino, e con due squadre già promosse, l'attenzione si sposta sui playoff, dove la tensione è alta e ogni partita può riservare sorprese. Gli appassionati di calcio sono invitati a non perdere nemmeno un minuto di questa entusiasmante conclusione della stagione 2023/2024.