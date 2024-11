Calcio, Reggiana-Catanzaro la partita della svolta per i giallorossi?

La gara al “Mapei Stadium” potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione del Catanzaro. Attesi non meno di 1500 tifosi giallorossi

Ripresa la preparazione del Catanzaro in vista dell’attesa sfida di Reggio Emilia in programma domenica alle ore 15.00. Mister Caserta dovrà verificare le condizioni di coloro che sono stati fermi ai box per infortunio o hanno giocato solo scampoli di gara con il Frosinone per le loro non perfette condizioni fisiche.

Bisogna verificare se i vari Situm – fermo da due giornate – Petriccione, D’Alessandro, Coulibaly saranno disponibili per la trasferta in terra emiliana. E’ certo comunque il rientro di Pompetti che ha scontato il turno di squalifica. Non sarà certamente della partita l'attaccante La Mantia che dovrà star fermo 15-20 giorni per una distrazione all'adduttore sinistro. Questo è l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto nella giornata di ieri.

La gara contro la Reggiana potrebbe rappresentare una svolta per il Catanzaro se i giallorossi saranno in grado di imporre il loro gioco e soprattutto più concreti e incisivi negli ultimi 20 metri finalizzando le manovre che andranno a creare nel corso del match.

Sul piano del gioco, dal match di Bari in poi, il Catanzaro sembra aver dato concreti segnali di ripresa grazie ad un sistema di gioco che appare ormai consolidato e più consono alle caratteristiche degli elementi in organico.

I presupposti per far bene a Reggio Emilia ci sono tutti anche perché la Reggiana non sta attraversando un buon momento di forma nonostante il pareggio acciuffato in extremis a Bari dopo essere stata in doppio svantaggio.

Non manca certo la volontà e il carattere ai granata ma sotto l’aspetto tecnico gli emiliani non sembrano superiori ai calabresi.

Il Catanzaro visto all’opera nel corso dell’ultimo mese fa ben sperare. In un match contro una diretta concorrente alla salvezza Iemmello e compagni dovranno sfoderare una prestazione maiuscola che consenta di cancellare lo zero in classifica delle vittorie esterne.

Per farlo la squadra avrà ancora una volta – ma non c’era dubbio alcuno – l’appoggio dei suoi meravigliosi tifosi che dalle ore 15 di lunedì scorso, giorno in cui è iniziata la prevendita, hanno già acquistato ben 1310 tagliandi di cui 1093 del settore loro riservato (tribuna nord).

La tifoseria giallorossa si mobilita ancora una volta perché ha compreso l’importanza che riveste la sfida con la Reggiana.

La gara rappresenta anche un’occasione di rivincita dopo la doppia sconfitta della passata stagione. Le premesse per assistere ad una bella partita ci sono tutte.

Maurizio Martino