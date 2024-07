Calcio. Rinascita Pitagorica: Crotone sfonda il muro del silenzio con Mister Zauli (Video)

Tra autostima ritrovata e obiettivi centrati, i calabresi prenotano un posto nei play-off e spezzano il tabù del San Vito Crotone – Monopoli 3-1

CROTONE - In una sala stampa che respirava trepidazione, Mister Zauli del Crotone ha finalmente potuto esprimere un sospiro di sollievo. Dopo un periodo di magra che durava dal 7 gennaio, il Crotone ha ritrovato il gusto della vittoria, issandosi all'ottavo posto in attesa dell'ultima decisiva gara di campionato ad Avellino.

Non è stata una vittoria scontata, considerando che il Crotone, dopo il 60', ha sembrato riacquistare quella fiducia in se stessi che sembrava perduta. "Non è questione di volere", ha chiarito Zauli, "perché altrimenti avremmo vinto tutte le partite". La sfida è stata un equilibrio di tensioni, un confronto tattico che nel primo tempo ha visto il Crotone colpire un palo e sfiorare la rete da pochi metri, mentre il Monopoli ha capitalizzato su un calcio d'angolo, evidenziando come gli episodi possano segnare la rotta di una partita.

Dopo il gol subito, il Crotone ha mostrato resilienza, senza mai disunirsi, cercando di mantenere il controllo del gioco e tentando di perforare la densa difesa avversaria. "Nell'ultima parte del primo tempo abbiamo smesso di giocare", ha ammesso Zauli. Al rientro dagli spogliatoi, ha richiesto ai suoi uomini di "morire con le nostre idee, giocando a calcio". E così è stato: con un cambiamento di formazione, la squadra ha ritrovato ordine e due gol in tre minuti hanno dato la spinta necessaria per la vittoria finale.

"La vittoria non era assoluta", ha sottolineato Zauli, ricordando come i due attaccanti, diventati un punto di riferimento, abbiano segnato insieme 30 gol in questa stagione. La loro presenza in campo, ridotta nel girone di ritorno, è stata un'assenza avvertita dalla squadra.

Giuseppe Livadoti della Provincia K ha notato come, nel corso dell'ultimo mezz'ora, il Crotone abbia centrato tre obiettivi cruciali: l'accesso ai play-off, la rottura del tabù casalingo e l'interruzione della striscia positiva del Monopoli. "Speriamo che questa vittoria restituisca autostima alla squadra", ha dichiarato Zauli, sottolineando le qualità e i difetti che hanno caratterizzato la squadra.

I dettagli tecnici del match non sono sfuggiti a Zauli, che ha analizzato le performance dei giocatori e le scelte tattiche che hanno portato alla rimonta. Con la prospettiva dei play-off all'orizzonte, la tensione si avverte nell'aria. "Dobbiamo fare pochissimi errori", ha ammonito Zauli, sapendo che gli errori potrebbero costare caro.

La squadra, ora, si proietta verso la prossima sfida ad Avellino, con la consapevolezza che sarà tutto tranne che un'amichevole. "Se dovessimo morire, vogliamo morire con le nostre idee", è il mantra che risuona nello spogliatoio del Crotone. Con questo spirito, Mister Zauli e i suoi uomini si preparano a lottare per ogni pallone, per ogni punto, fino all'ultimo respiro della stagione.



Di seguito il video integrale della conferenza stampa con mister Zauli dopo Crotone Vs Monopoli 3-1













Crotone - Monopoli 3-1 | Gli Highlights