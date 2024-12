Calcio Serie B, 17ª giornata: Palermo-Catanzaro, sfida per i Playoff al "Renzo Barbera" - Convocati, orario e dove vederla

Introduzione

La 17ª giornata di Serie B vede uno scontro diretto importante al "Renzo Barbera" tra Palermo e Catanzaro. Entrambe le squadre si trovano in posizioni di rilievo della classifica, con un solo punto a separarle. Il match, in programma oggi alle ore 15:00, promette spettacolo e tensione, con le formazioni pronte a darsi battaglia per avanzare nella zona playoff.

La Situazione delle Squadre

Classifica e numeri

Palermo si posiziona attualmente ottavo in classifica con:

21 punti in 16 partite 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte 16 gol fatti e 13 subiti



Dall'altra parte, il Catanzaro si trova al nono posto con:

20 punti in 16 partite 3 vittorie, 11 pareggi e 2 sconfitte 20 gol fatti e 17 subiti



Uno scontro diretto che potrebbe definire le ambizioni di entrambe le formazioni nella corsa ai playoff.

Palermo-Catanzaro: I Convocati

Palermo

L’allenatore Alessio Dionisi ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Catanzaro. Assente Salim Diakité per un’elongazione alla coscia sinistra.

Portieri

1 Desplanches 12 Nespola 46 Sirigu



Difensori

3 Lund 4 Baniya 17 Di Francesco 18 Nedelcearu 19 Appuah 25 Buttaro 29 Peda 32 Ceccaroni 43 Nikolaou



Centrocampisti

6 Gomes 8 Segre 10 Ranocchia 14 Vasic 20 Henry 26 Verre



Attaccanti

7 Di Mariano 9 Brunori 11 Insigne 21 Le Douaron



Catanzaro

Mister Fabio Caserta ha diramato la lista dei convocati:

Portieri

1 Dini 22 Pigliacelli 99 Borrelli



Difensori

2 Piras 3 Turicchia 4 Antonini 6 Bonini 14 Scognamillo 27 Ceresoli 84 Cassandro 92 Situm



Centrocampisti

8 Koutsoupias 10 Petriccione 20 Pontisso 21 Pompetti 24 Pagano



Attaccanti

7 Compagnon 9 Iemmello 28 Biasci 29 Seck 45 Buso 90 Pittarello



Le Aspettative del Match

Il Palermo, reduce da una serie di risultati altalenanti, vuole approfittare del fattore campo per tornare alla vittoria. Alessio Dionisi punterà su uomini chiave come Brunori e Ranocchia per scardinare la difesa calabrese e regalare una gioia ai tifosi rosanero.

Il Catanzaro, invece, guidato da Fabio Caserta, arriva con una striscia positiva e l’intento di conquistare punti preziosi contro un avversario ostico. L’attacco formato da Iemmello e Biasci sarà fondamentale per cercare la via del gol.

Dove Vedere Palermo-Catanzaro

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN con calcio d’inizio fissato per oggi alle ore 15:00.

Analisi Finale

Palermo-Catanzaro è molto più di un semplice match: con solo un punto a separare le due squadre, il risultato potrebbe incidere notevolmente sulle ambizioni di entrambe. Al Renzo Barbera si preannuncia una gara equilibrata e ricca di emozioni.