Calcio Serie B 24ª giornata: Sassuolo e Pisa dominano, Playoff e Playout infiammano il campionato

La Serie B 2024-25 sta regalando emozioni e colpi di scena a ogni giornata. Con il campionato che si avvicina alle fasi cruciali, la classifica si fa sempre più serrata e ogni punto guadagnato potrebbe risultare determinante per il sogno della promozione in Serie A. Sassuolo e Pisa guidano la classifica, ma le inseguitrici non mollano la presa.

Sassuolo e Pisa in fuga, Spezia in scia

Dopo 23 giornate, il Sassuolo si conferma leader del torneo con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte. La squadra emiliana, guidata da una difesa solida e un attacco prolifico, punta con decisione alla promozione diretta. Dietro di loro, il Pisa segue a 50 punti, mantenendo un ritmo costante e dimostrando grande compattezza di squadra.

Non da meno lo Spezia, che con 45 punti rimane in scia, forte di un rendimento costante e di un attacco che ha già realizzato 40 gol in stagione. La lotta per la vetta è aperta e ogni giornata potrebbe ribaltare gli equilibri.

Medie punti e rendimento

Sassuolo : 2.26 punti a partita Pisa : 2.17 punti a partita Spezia : 1.96 punti a partita Cremonese : 1.61 punti a partita Juve Stabia : 1.43 punti a partita Catanzaro : 1.39 punti a partita



Le medie punti evidenziano la regolarità delle prime due squadre, mentre le altre sono più altalenanti nei risultati.

Playoff: la battaglia per un posto nei sogni

La bagarre per un posto nei playoff è accesissima. Cremonese, Juve Stabia e Catanzaro si giocano le posizioni migliori, mentre Bari, Palermo e Cesena restano in scia con 30 punti, pronti a sfruttare qualsiasi passo falso delle avversarie.

Secondo il regolamento, le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto si affronteranno in un tabellone ad eliminazione diretta. I vincitori accederanno alla finale playoff per contendersi l'ultimo posto disponibile in Serie A.

Playout: chi rischia la retrocessione?

Nelle zone basse della classifica, la situazione si fa critica per Frosinone, Salernitana e Cosenza. Quest'ultima squadra, con 18 punti e una penalizzazione di quattro punti, deve lottare con tutte le forze per rimanere in cadetteria. Attualmente, le squadre classificate tra il 16° e il 17° posto dovranno affrontarsi nei playout per evitare la retrocessione diretta in Serie C.

Prossimi incontri e scontri diretti

La 24ª giornata prevede scontri decisivi:

Palermo-Pisa : sfida tra ambizioni di alta classifica Catanzaro-Cesena : match cruciale per i playoff Spezia-Cittadella : i liguri vogliono consolidare la terza posizione Sampdoria-Cosenza : i calabresi cercano punti salvezza Bari-Frosinone : sfida delicata in ottica salvezza Modena-Mantova : duello tra squadre di metà classifica



Con tante squadre in lotta su più fronti, il campionato di Serie B promette spettacolo fino all'ultima giornata. Chi riuscirà a strappare il pass per la Serie A?