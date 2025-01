Calcio Serie B: Analisi della 21ª Giornata, Playoff, Playout e proiezioni

La 21ª giornata di Serie B è alle porte, e il campionato si avvia verso il giro di boa con una classifica sempre più delineata.

La lotta per la promozione diretta, i playoff e la salvezza, con particolare attenzione ai playout, promette emozioni fino alla fine.



Ecco un' analisi approfondita del calendario, della classifica e delle proiezioni per le squadre coinvolte.

Calendario della 21ª Giornata

Ecco le partite in programma:

Salernitana vs Sassuolo: La capolista Sassuolo cercherà di confermarsi, mentre la Salernitana deve guadagnare punti fondamentali in ottica playout.

Cosenza vs Mantova: Scontro diretto in zona retrocessione, con il Cosenza obbligato a vincere per non perdere terreno.

Palermo vs Modena: Un match tra due squadre che vogliono agganciare i playoff.

Reggiana vs Bari: Il Bari punta a consolidarsi in zona playoff, mentre la Reggiana è a rischio di scivolare in zona playout.

Pisa vs Carrarese: Il Pisa vuole avvicinarsi ulteriormente alla vetta, ma la Carrarese resta una minaccia concreta.

Classifica: la Lotta tra Promozione e Retrocessione

Con il Sassuolo al comando con 46 punti, seguito dal Pisa (43) e dallo Spezia (38), la corsa per la promozione diretta è un affare a tre.

In zona playoff, la Cremonese (30), la Juve Stabia (29), il Catanzaro (27) e il Bari (27) completano il quadro, ma devono guardarsi le spalle dalle inseguitrici come il Modena e il Cesena (25 punti).

In coda, la lotta salvezza si fa sempre più accesa.

La zona playout al momento vede coinvolte la Salernitana (18 punti) e il Frosinone (20 punti).

Südtirol (18) e Cosenza (17, con 4 punti di penalizzazione) occupano le posizioni di retrocessione diretta.

Proiezioni Zona Playoff

Sassuolo: Con una media di 2.3 punti a partita, è destinato a chiudere intorno agli 87 punti, una quota che garantirebbe la promozione diretta.

Pisa: La media di 2.15 punti a partita lo proietta verso un totale di circa 82 punti, sufficiente per tenere testa al Sassuolo.

Spezia: Con una media di 1.9 punti, è in corsa ma deve evitare passi falsi per non rischiare di essere risucchiato nella bagarre playoff.

Proiezioni Zona Playout e Retrocessione

Salernitana: Deve migliorare la sua media di 0.9 punti a partita per evitare i playout e puntare alla salvezza diretta.

Cosenza: Penalizzato di 4 punti, necessita di un girone di ritorno quasi perfetto per uscire dalla zona retrocessione.

Frosinone e Südtirol: Entrambe devono sfruttare le partite casalinghe per accumulare punti preziosi.

Focus Playoff

Con sette squadre attualmente in lotta, i playoff sono un obiettivo ancora alla portata di molte formazioni.

Squadre come il Bari e il Catanzaro devono consolidare la loro posizione, mentre il Modena e il Cesena, al momento a pari punti (25), sono pronte a insidiare le ultime posizioni disponibili.

Focus Playout

La zona playout, altrettanto combattuta, vede in difficoltà squadre come la Salernitana e il Frosinone.

Saranno fondamentali gli scontri diretti e la capacità di fare punti contro squadre di alta classifica per evitare la retrocessione.

Scenario Playout Attuale

Se il campionato finisse oggi, i playout si giocherebbero tra:

Frosinone (17°) e Salernitana (16°). Con un distacco minimo tra le squadre, ogni partita potrebbe ribaltare la situazione.

Conclusione

La Serie B si conferma il campionato più equilibrato e imprevedibile del calcio italiano.

La 21ª giornata sarà cruciale per il destino di molte squadre, sia in ottica promozione che retrocessione.

Con il girone di ritorno ormai imminente, i punti in palio diventano sempre più pesanti.

Continuate a seguirci per analisi e aggiornamenti costanti!