Calcio: Aspirazioni e Sopravvivenza - Modena vs Catanzaro e Cosenza vs Palermo Incendiano il Round 33 di Serie B

Catanzaro mira ai playoff nel testa a testa con Modena, Cosenza si gioca il futuro contro il Palermo"

ROMA - Il calcio in Serie B è sempre un turbine di emozioni e la 33ª giornata del campionato 2023/24 non fa eccezione. Gli occhi degli appassionati sono puntati soprattutto su due incontri che potrebbero determinare le sorti della classifica: Modena contro Catanzaro e Cosenza contro Palermo.

Catanzaro, sotto la guida arbitrale di Perenzoni, si prepara ad affrontare il Modena venerdì sera, una partita cruciale per i giallorossi che si trovano al quinto posto in classifica. La squadra calabrese, con un'ottima campagna trasferte, spera di consolidare il proprio posto nei playoff e, perché no, sognare una promozione che manca da troppo tempo. Con 52 punti, il Catanzaro mostra un attacco brillante con 50 reti all'attivo, un dato che la rende una delle squadre più prolifiche del campionato.

Cosenza, altra squadra calabrese, gioca in casa contro il Palermo guidati dall'arbitro Marinelli sabato pomeriggio. Occupando la 14ª posizione con 35 punti, il Cosenza ha bisogno disperatamente di una vittoria per distanziarsi dalla zona playout. La difesa solida è il punto di forza dei rossoblù, che hanno subito soltanto 37 gol, un record che molte squadre invidiano. Il match di sabato sarà una vera prova di forza per il Cosenza che, davanti ai propri tifosi, cerca l'impresa per garantirsi una fine di stagione più tranquilla.

Con il Parma in testa alla classifica a 66 punti, seguito da Como e Cremonese, la Serie B non ha mai smesso di regalare colpi di scena. Ogni partita, ogni gol, ogni punto può cambiare le sorti di una squadra, e questa giornata sarà sicuramente ricca di emozioni e passione, come solo il calcio sa fare.