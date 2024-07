Calcio Serie B: Brescia-Catanzaro 1-1. Biasci apre i conti e Borrelli li chiude. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

BRESCIA 16 MAR. - Termina senza vincitori la gara tra le due squadre-sorpresa della zona play off. Passa in vantaggio il Catanzaro nel recupero del primo tempo grazie al colpo di testa di Tommaso Biasci su preciso cross di Petriccione, suggellando un primo tempo nel quale i giallorossi erano andati già vicino alla rete del vantaggio con un guizzo dello stesso Biasci. Ad inizio ripresa la grande voglia del Brescia che cerca costantemente la conclusione viene concretizzata al 7’ da Borrelli che di testa colpisce in maniera vincente il cross di Bisoli, aggiustando i conti di una gara incerta anche nella ripresa con predominio del Brescia che impegna in maniera severa Fulignati, sempre pronto e bravo ad opporsi alla grande in un paio di occasioni. Giallorossi pericolosi con Berna nel finale ma il risultato pari non si schioda.

Il tabellino:

BRESCIA-CATANZARO 1-1

MARCATORI: 46’ pt Biasci (C), 7’ st Borrelli (B).

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (18‘ st Van de Looi), Besaggio (41’ st Bertagnoli); Galazzi (1’ st Olzer), Bianchi (28’ st Bjarnason); Borrelli (41’ st Moncini). A disp.: Cortese, Mangraviti, Papetti, Fares, Fogliata, Ferro. All.: Maran.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm (38’ st Oliveri), Brighenti, Antonini, Veroli; D’Andrea (23’ st Brignola), Petriccione, Verna, Vandeputte (38’ st Stoppa); Iemmello (18’ st Ambrosino), Biasci (24’ st Donnarumma). A disp.: Sala, Scognamillo, Krajnc, Miranda, Pontisso, Pompetti, Sounas. All.: Vivarini.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Guardalinee: Di Iorio e Miniutti.

Quarto uomo: Virgilio.

Var: Nasca. Avar: Tremolada.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Cistana (B), Paghera (B), Petriccione (C), Brighenti (C).

NOTE: spettatori 7.785 (996 ospiti), di cui 4.948 paganti e 2.840 abbonati. Angoli: 8-6 per il Brescia. Recupero: pt 2’, st 3’.





Il Dopo Gara di Brescia-Catanzaro: Parla Mister Maran

Il pareggio per 1-1 tra Brescia e Catanzaro ha lasciato un sapore amaro in bocca per i padroni di casa, specialmente per il tecnico Rolando Maran, il quale si è apertamente confrontato con le decisioni arbitrali e le occasioni mancate.

In una partita che ha mostrato un Brescia lottatore, capace di imporre il proprio gioco e di sfidare gli avversari in ogni zona del campo, è emerso un mix di orgoglio e frustrazione nel post-partita. Mister Maran non ha esitato a esprimere il suo disappunto per un episodio controverso che avrebbe potuto cambiare le sorti del match, riflettendo su una regola del calcio che, a suo dire, rimane difficile da interpretare.

La squadra di Maran, come ammesso dallo stesso allenatore, si è trovata a combattere fino all'ultimo minuto, rimanendo in controllo del gioco e creando più di un'occasione per portare a casa la vittoria. Il tecnico ha lodato i suoi uomini per la capacità di rimanere concentrati e per l'intensità mostrata nel gioco, un gioco di carattere che ha visto i difensori giocare uno contro uno su 70 metri di campo - una sfida tattica non semplice che ha messo a dura prova gli avversari.

Maran ha anche toccato il tema del VAR e della sua implementazione, mettendo in luce come certe decisioni o mancanze possano influenzare non solo il risultato di una singola partita, ma l'andamento generale del campionato. Il tecnico bresciano non ha nascosto la propria delusione per come alcuni episodi siano stati gestiti e per la sensazione di aver meritato più di quanto il destino abbia poi assegnato alla sua squadra nelle ultime partite.

Tuttavia, al di là delle polemiche, è trasparso un sentimento di fiducia nel gruppo e nelle proprie capacità. La pausa del campionato è stata accolta con sentimenti contrastanti: se da una parte c'è il desiderio di continuare a cavalcare l'onda positiva, dall'altra c'è la consapevolezza che un momento di riposo potrebbe essere benefico per affrontare il finale di stagione con rinnovato vigore.

Nonostante il pareggio, Maran guarda avanti, convinto che la squadra sia sulla strada giusta, mentalmente pronta, e con la qualità necessaria per affrontare i prossimi avversari e lottare per ogni singolo punto fino alla fine del campionato. In una stagione dove il carattere è tanto importante quanto il talento, il Brescia di Maran ha dimostrato di non mancare di nessuno dei due.

Il video commento post-partita del tecnico Maran dopo Brescia Vs Catanzaro 1-1







Mister Vivarini un pareggio che vale più di due punti: Brescia-Catanzaro 1-1

Tra gemellaggi e strategie, Vivarini celebra lo spirito e la passione che animano il calcio della Serie B.

Nella giornata di ieri, lo stadio di Brescia è stato teatro di un incontro emozionante che ha visto le squadre di Brescia e Catanzaro concludere con un pareggio di 1-1. Al termine della partita, il mister del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha condiviso le sue impressioni in una conferenza stampa che ha sottolineato non solo l'aspetto tecnico dell'incontro ma anche l'atmosfera festosa sugli spalti, merito di un gemellaggio tra le tifoserie che ha celebrato il bello del calcio.

Un Bilancio positivo

Secondo Vivarini, entrambe le formazioni hanno mostrato grande organizzazione e determinazione, lasciando poco spazio al tatticismo e puntando decise verso il risultato. "È stata una partita giocata a viso aperto", ha commentato il mister, sottolineando come il pareggio sia stato il giusto epilogo di un match equilibrato, dove entrambe le squadre hanno avuto momenti di preminenza.

Il tecnico ha poi elogiato l'atmosfera sugli spalti, frutto di un gemellaggio tra i tifosi che ha trasformato lo stadio in un luogo di festa, esaltando così i veri valori del calcio. Questo aspetto, per Vivarini, è fondamentale: il calcio deve essere prima di tutto uno spettacolo e un divertimento per chi lo segue.

Analisi tattica e la Serie B

Interrogato sulla prestazione tattica del Brescia e sull'approccio al match, Vivarini ha riconosciuto il divario di budget in Serie B, ma ha evidenziato l'equilibrio che caratterizza il campionato. Ha ammesso di non essere stato sorpreso dalla disposizione tattica avversaria, preparata per questa specifica partita. Inoltre, ha lodato il lavoro della sua squadra, sia in fase offensiva che difensiva, pur sottolineando qualche momento di ingenuità.

Il tecnico ha poi toccato il tema della qualità individuale, in particolare riguardo ai giocatori capaci di fare la differenza, come Andrea D'Andrea, sottolineando l'importanza di sfruttare meglio le potenzialità sugli esterni, nonostante una prestazione già positiva in tal senso.

Verso il futuro

Guardando al futuro, Vivarini ha espresso soddisfazione per l'atteggiamento e l'impegno della sua squadra, evidenziando l'importanza di mantenere vivo l'interesse e l'entusiasmo di tutti i giocatori. Ha concluso con un commento sull'importanza del tifo e sul significato del calcio come veicolo di emozioni vere, ricordando come il gioco senza i suoi sostenitori perda parte della sua essenza.

In conclusione, il pareggio tra Brescia e Catanzaro va oltre il mero risultato sportivo, celebrando i valori autentici del calcio: passione, comunità e divertimento. Un messaggio che Mister Vivarini ha trasmesso con chiarezza, nel post-partita, ricordando a tutti che al centro dello sport ci sono sempre le persone, dentro e fuori dal campo.

Il video commento post-partita del tecnico Vivarini dopo Brescia Vs Catanzaro 1-1



Il difensore del Brescia parla di contratto, decisioni arbitrali e tattiche di gioco dopo l'1-1 con il Catanzaro.

BRESCIA - Andrea Cistana, difensore del Brescia, ha mostrato la sua resilienza e la sua capacità di guardare avanti dopo la partita pareggiata per 1-1 contro il Catanzaro. Il giocatore, fresco di rinnovo contrattuale, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, che assicura continuità e stabilità sia per lui che per la squadra. Nonostante non sia riuscito a prevenire il gol dell'avversario, Cistana ha preso una prospettiva pragmatica sull'accaduto, attribuendo il merito all'avversario per la sua capacità di anticiparlo.

Cistana ha anche toccato la questione degli episodi dubbi, in particolare i rigori, esprimendo frustrazione per le decisioni arbitrali che, secondo lui, hanno penalizzato il Brescia. Ha riconosciuto che queste decisioni influenzano il corso del gioco, ma ha ribadito che la squadra deve andare oltre e continuare a lottare.

In vista delle future sfide, Cistana ha mostrato ottimismo per il percorso del Brescia, evidenziando come la squadra abbia dimostrato carattere e qualità anche contro avversari di alto livello. La focalizzazione ora si sposta sulla salvezza e, successivamente, sulla possibilità di giocarsi tutto per un posto nei playoff.

Infine, Cistana ha discusso la tattica di gioco, spiegando che le sue avanzate in campo sono state una risposta strategica alle condizioni di gioco, utilizzando le sue caratteristiche per capitalizzare gli spazi lasciati dall'avversario.

Con il ritorno al gioco di Cistana, il Brescia ha mostrato variazioni tattiche che suggeriscono una squadra pronta a sfruttare le qualità di ogni singolo giocatore, e il difensore è pronto a lasciare il suo segno per aiutare la sua squadra a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Il video commento post-partita con Andrea Cistanadopo Brescia Vs Catanzaro 1-1





