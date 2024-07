Calcio Serie B: Catanzaro-Como 1-2 Da Cunha gela il Ceravolo. Il commento post-partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO 06 APR. – Vince il Como dopo aver ribaltato la rete di Vandeputte che nel primo tempo aveva assicurato il vantaggio ai giallorossi in un Ceravolo pieno di passione giallorossa. Catanzaro in vantaggio al 20’ grazie all’assist di Veroli per Vandeputte che supera Iovine, conclude trovando Goldaniga che devia in rete.



Nella ripresa mister Roberts inserisce esperienza in campo e la musica per i lariani cambia. Il pareggio arriva di testa ad opera di Gabrielloni, sul preciso cross di Sala, mentre il sorpasso si materializza dopo 5’ con Da Cunha che sfrutta l’assist di Cutrone. Nel finale, all’ultimo assalto, il Catanzaro segna, ma il Var cancella il colpo di testa di Antonini per un fuorigioco (spalla) dello stesso centrale difensivo brasiliano.

Carlo Talarico





Il tabellino:

Catanzaro – Como 1-2 (1-0 primo tempo)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli (29’ st Oliveri); Sounas (29’ st D’Andrea), Petriccione (20’ st Pompetti), Verna (41’ st Donnarumma), Vandeputte; Biasci (20’ st Ambrosino), Iemmello

A disposizione: Sala, Miranda, Krajnc, Pontisso, Ghion, Brignola, Stoppa

Allenatore: Vivarini

Como (4-4-2): Semper; Iovine, Odenthal (1’ st Barba), Goldaniga, Sala; Strefezza, Abildgaard (1’ st Baselli), Braunoder, Da Cunha (25’ st Chajia); Gabrielloni (30’ st Gioacchini), Cutrone (43’ st Curto)

A disposizione: Vigorito, Rispoli, Ioannou, Ballet, Nsame, Cassandro, Fumagalli

Allenatore: Roberts

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Del Giovane – Dei Giudici

Quarto uomo: Leone

Var: Di Martino

AVar: Serra

Recupero: 1‘ pt, 6‘ st

Angoli: nove Catanzaro, tre Como

Ammoniti: 27’ pt Odenthal (COM), 12’ st Antonini (CAT),

Marcatori: 19’ pt Vandeputte (CAT), 16’ st Gabrielloni (COM), 22’ st Da Cunha (COM)

Sulla scia di una sconfitta, ogni allenatore si ritrova a dover riflettere sugli errori e sulle lezioni da trarre. Mister Vincenzo Vivarini, tecnico del Catanzaro, non fa eccezione, soprattutto dopo il ribaltone subito nel match contro il Como, terminato con un 2-1 a sfavore nonostante un avvio promettente.

Catanzaro: tra speranza e rimpianti post Como

Il Catanzaro è sceso in campo con grinta, chiudendo il primo tempo con una prestazione da applausi. Tuttavia, la ripresa ha visto il Como prendere vigore, trasformando in gol le due occasioni nate da un calo di concentrazione dei giallorossi che non è stato possibile rimediare.

Vivarini ha espresso un misto di amarezza e consapevolezza nella conferenza stampa post-partita: "Abbiamo giocato alla pari e forse un pareggio lo avremmo meritato, ma dobbiamo imparare da queste situazioni, specie all'inizio del secondo tempo dove abbiamo perso quella determinazione necessaria contro squadre di questo calibro."

Il tecnico ha poi focalizzato l'attenzione sulla disattenzione e sulla mancanza di incisività in fase offensiva, elementi che hanno precluso al Catanzaro la possibilità di capitalizzare il buon inizio e si sono rivelati fatali contro una squadra solidissima come il Como.

Le Occasioni perse e la necessità di una reazione

Analizzando più a fondo la partita, emerge la frustrazione per le occasioni sprecate e per la mancanza di cinismo nei momenti chiave. "Il calcio è fatto di episodi, e oggi abbiamo pagato caro ogni piccola distrazione," ha detto Vivarini, sottolineando come la squadra abbia bisogno di mantenere la concentrazione per tutta la durata della partita.

Il riferimento al gol annullato per fuorigioco suscita ulteriori domande. Il Catanzaro avrebbe potuto pareggiare o addirittura ribaltare il risultato? Questa rimarrà una delle grandi incognite della partita.

Guardando al futuro

Con la determinazione di chi sa che ogni partita può essere una lezione, Mister Vivarini guarda già al prossimo impegno, la trasferta a Modena, conscio delle difficoltà ma anche del potenziale della sua squadra.

L'ottimismo non manca: "Il nostro campionato è comunque eccezionale," afferma il mister, fiducioso nella capacità del Catanzaro di affrontare alla pari qualsiasi avversario e di trarre insegnamenti da ogni sconfitta.

In conclusione, la battuta d'arresto contro il Como è sì un boccone amaro da digerire, ma anche un'occasione per crescere. Vivarini e il suo Catanzaro sono già concentrati sul lavoro di analisi e preparazione, pronti a scendere in campo con rinnovato spirito combattivo e la serenità di chi ha imparato dai propri errori.

Il video commento post-partita del tecnico Vivarini dopo Catanzaro - Como 1-2







Gli highlights di Catanzaro Vs Como 1-2