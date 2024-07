Calcio riapertura con riserva: Brescia accoglie i 'fratelli' Catanzaresi tra nuove misure di sicurezza

BRESCIA - Un nuovo capitolo si apre per i tifosi del Catanzaro che, dopo gli eventi tesi del post-derby con il Cosenza, si preparano a una giornata all'insegna dello sport e della fratellanza in occasione dell'incontro con il Brescia. La sfida, in programma **sabato 16 marzo alle ore 14:00 per il campionato di Serie B**, non sarà solo un confronto agonistico, ma si preannuncia come una vera e propria celebrazione del calcio grazie al legame di gemellaggio che unisce le due tifoserie.

La partita tra Brescia e Catanzaro è stata momentaneamente bloccata per quanto riguarda la vendita dei biglietti ai tifosi del Catanzaro** che risiedono nella provincia di Catanzaro. Si è deciso di fare un passo indietro e imporre restrizioni.

Questo aggiornamento segna una deviazione dagli eventi precedenti, in cui il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Catanzaro era stato revocato. È un segno tangibile di un ambiente che ora si prevede essere gestito con maggiore cautela, pur mantenendo lo spirito di cordialità e gioia.

Nonostante questa svolta, il calcio che amiamo rimane uno in cui la rivalità si esprime unicamente nel rettangolo di gioco e dove le differenze si appianano al suono del fischio d'inizio.

Brescia apre le porte ai suoi 'fratelli' catanzaresi** con un cuore grande, ma sarà essenziale che tutti rispettino le norme stabilite per assicurare che l'evento si svolga nel migliore dei modi.

La decisione iniziale di permettere l'acquisto dei biglietti senza restrizioni era stata vista come un messaggio potente di inclusione. Tuttavia, la priorità rimane la sicurezza e l'ordine pubblico. Quindi, **Brescia e Catanzaro saranno avversari solo per novanta minuti**, ma è essenziale che le loro tifoserie dimostrino civiltà e unione anche nell'adattarsi alle nuove misure di sicurezza.

Si consiglia ai tifosi di seguire gli aggiornamenti e di rispettare le indicazioni delle autorità per essere parte di questa festa dello sport in sicurezza. **Sabato 16 marzo, allo stadio, si prevede una cornice di pubblico eccezionale**, pronta a sostenere i colori dei propri beniamini in un'atmosfera controllata e responsabile, fatta di emozioni condivise e di un calcio che unisce anche di fronte alle sfide.

Di seguito il comunicato ufficiale.

Informativa vendita tickets residenti provincia di Catanzaro

Brescia Calcio comunica che, come da disposizione pervenutaci dalla Prefettura di Brescia, in occasione della gara Brescia – Catanzaro del 16 marzo 2024 è vietata la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello Stadio Mario Rigamonti ai residenti nella Provincia di Catanzaro.

Tutti i tagliandi eventualmente acquistati dai residenti nella Provincia di Catanzaro verranno automaticamente annullati e i titolari rimborsati della quota spesa.

Pertanto nessun residente nella Provincia di Catanzaro potrà accedere allo Stadio Mario Rigamonti in occasione della gara di campionato Brescia – Catanzaro.