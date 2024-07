Calcio Serie B. Fiamme e sanzioni nel Derby di Calabria: Piove Pesante sul Cosenza e Catanzaro

Un Derby infuocato non solo in campo: il giudice sportivo impone rigide pene disciplinari ai protagonisti di Cosenza-Catanzaro.

La giornata di calcio ha lasciato il segno nel Derby di Calabria, e non solo sul terreno di gioco. I riflettori si sono spostati dalle azioni sui campi alle aule dei tribunali sportivi, dove le scelte del Giudice Sportivo, consigliere Ines Pisano, hanno attirato l'attenzione generale. Nel post-partita della nona giornata di ritorno della Serie BKT, tenutasi il 2-3 marzo 2024, sono state annunciate sanzioni che colpiscono duro entrambe le squadre coinvolte nel derby, Cosenza e Catanzaro, così come altre società.

La punizione più severa è stata assegnata al Cosenza, colpita al portafoglio con una multa di 15.000 euro per il comportamento dei suoi tifosi, che non hanno esitato a lanciare fumogeni e petardi, mostrando anche atteggiamenti aggressivi nei confronti dei sostenitori avversari. Il Catanzaro non è stato risparmiato, ricevendo una sanzione di 12.000 euro per incidenti simili. Altre squadre, come il Venezia, l'Ascoli e la Sampdoria, hanno ricevuto multe minori per violazioni analoghe.

Non si tratta solo di una questione economica. Sul piano disciplinare, il giocatore Dennis Torset Johnsen della Cremonese dovrà saltare due partite per una condotta violenta, mentre Ivan Marconi del Palermo e Michael Venturi del Cosenza si fermeranno per un turno. Anche Emiliano Viviano dell'Ascoli è stato sospeso per un match.