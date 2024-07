Calcio Serie B. La rinascita del Catanzaro: la determinazione di Pontisso (Video)

Calcio Serie B. La rinascita del Catanzaro: la determinazione di Pontisso

U.S. Catanzaro - la rivelazione del girone di ritorno: conferenza stampa con Simone Pontisso

CATANZARO - In una stagione che si rivela sorprendentemente positiva per l'U.S. Catanzaro, abbiamo avuto il piacere di ascoltare Simone Pontisso nella recente conferenza stampa. Nonostante un minutaggio limitato, l'impatto di Pontisso quando entra in campo è palpabile e non passa inosservato.

"Sto bene, grazie," risponde Pontisso alla domanda su come si sente in questo periodo favorevole per il team. La modestia si mescola alla soddisfazione personale, avendo recentemente ritrovato spazio come titolare. "È stato un percorso difficile, stare fuori e poi dover essere pronto quando chiamato. Ma la chiave è mantenere alta la concentrazione."

Il giocatore ha scoperto di essere in formazione iniziale solo durante la conferenza pre-partita, un segno della competitività e dell'incertezza che caratterizzano il calcio ad alto livello. Il Catanzaro, che si è "reinventato" rispetto all'andata, ha dimostrato una varietà tattica e una forza che rappresentano il loro punto di forza in un girone di ritorno iniziato con qualche difficoltà. "Siamo cresciuti molto," afferma Pontisso, sottolineando come i risultati positivi e la convinzione nei propri principi di gioco abbiano alimentato una crescente consapevolezza e miglioramento collettivo.

Guardando al futuro, con il Catanzaro che si prepara ad affrontare una squadra di alto rango come la Cremonese, Pontisso rimane concentrato e fiducioso: "Sarà una partita difficile ma bella da giocare. Noi daremo il massimo."

Inoltre, il giocatore ha toccato il tema dell'ambizione e delle aspettative, sottolineando come, nonostante un inizio stagione promettente, l'obiettivo è sempre stato di spingere i limiti e non accontentarsi. "All'inizio avrei firmato per essere quinti, ma ora il nostro obiettivo è migliorare ancora la nostra posizione fino alla fine del campionato," afferma deciso Pontisso.

La crescita del Catanzaro in questa stagione è stata graduale ma costante, con il giocatore che riconosce il duro lavoro e la fiducia nei principi di gioco come fondamentali per il successo.

La conferenza si chiude con un messaggio chiaro: Catanzaro è una squadra da non sottovalutare, e con giocatori come Pontisso pronti a dare il massimo, la parte finale del campionato si prospetta entusiasmante sia per i giocatori che per i tifosi.

Di seguito il video dell conferenza stampa Simone Pontisso