Calcio Serie B. Andrea Ghion torna al centro della scena: l'US Catanzaro rivive (Video)

Dopo l'infortunio, il centrocampista ritrova il campo e spera di trascinare la squadra verso i Play-Off

CATANZARO – La conferenza stampa ha riservato una piacevole sorpresa per i tifosi dell'U.S. Catanzaro: il ritorno in campo di Andrea Ghion, dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un inaspettato infortunio, ha destato non poche emozioni. "Grazie mille, sto bene fisicamente e sono pronto a dare il mio contributo," ha esordito Ghion, sottolineando la sua gioia nel poter tornare a giocare.

Il calciatore ha affrontato le domande dei giornalisti con entusiasmo, consapevole dell'importanza del suo rientro in vista delle prossime partite cruciali. Interrogato sulla sua condizione fisica, ha rassicurato tutti: "Ogni giorno faccio sapere allo staff come mi sento, e non vedo l'ora di aiutare la squadra in queste ultime battaglie del campionato."

Nonostante il tempo trascorso lontano dal campo, Ghion non sembra temere la competizione interna, anzi, considera la sfida con i compagni un incentivo in più: "Il nostro centrocampo è forte, e ho sempre lottato per guadagnarmi il posto. Ora è compito del mister fare le sue scelte, ma io mi alleno sempre al massimo."

Con il Catanzaro al quinto posto e un rendimento in crescita, Ghion si è detto fiducioso e ha rivelato un retroscena: "Prima di tornare, avevo già detto al direttore Magalini che eravamo una squadra da playoff." Il suo obiettivo ora è migliorare ulteriormente la posizione in classifica.

La gioia del rientro è stata palpabile: "Rientrare a Modena e giocare 30 minuti è stato molto bello, anche se all'inizio è stato un po' strano dopo tre mesi fuori." Ghion ha anche espresso un senso di autocritica per alcune giocate non perfette, attribuibili al naturale bisogno di riadattamento.

La vittoria nel derby col Cosenza è stata menzionata come uno dei momenti più toccanti vissuti da bordo campo, dimostrando la forza mentale di Ghion durante il suo periodo di recupero.

Guardando al futuro e alla prossima partita contro la Cremonese, ha previsto una sfida dura: "Hanno una squadra costruita per la Serie A, ma noi abbiamo la giusta intensità per metterli in difficoltà." Sul suo rapporto in campo con il compagno Petriccione, ha commentato positivamente, sottolineando la tecnica e l'esperienza condivise.

Infine, sulla questione del suo futuro, Ghion ha mantenuto un atteggiamento pragmatico: "Ho un contratto col Sassuolo, ma nel calcio il mercato è sempre aperto alle novità." Non ha nascosto l'ambizione di giocare in Serie A, ambizione che alimenta il suo impegno e la sua passione per il gioco.

In questa fase del campionato, ogni mossa, ogni ritorno in campo e ogni dichiarazione possono avere un impatto significativo. Gli occhi sono puntati su Andrea Ghion: il suo ritorno potrebbe essere il jolly che l'U.S. Catanzaro attendeva per un finale di stagione da protagonisti.

Di seguito il video della conferenza stampa con Andrea Ghion