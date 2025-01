Calcio Serie B. Mister Stroppa: "La nostra perseveranza è stata ripagata" (Video)

La Cremonese si gode il meritato trionfo sul Cosenza in una partita intensa e ricca di emozioni. Durante la conferenza stampa post-partita, Mister Stroppa ha analizzato i momenti salienti del match, sottolineando la forza mentale e la determinazione dei suoi ragazzi.





Un avvio con timori e una svolta nel secondo tempo

Alla domanda su eventuali timori per l’andamento della gara, Stroppa ha ammesso: "Un po’ di paura c’è stata. Per come stavamo dominando il campo nel secondo tempo, sarebbe stato un peccato non vincere. La perseveranza e il lavoro della squadra hanno fatto la differenza". Il tecnico ha elogiato la capacità dei suoi uomini di mantenere alta la qualità del gioco, nonostante una serie di episodi che sembravano remare contro.





Una vittoria costruita con carattere

Il match ha visto la Cremonese produrre un volume impressionante di occasioni, con salvataggi avversari sulla linea e tiri parati che avrebbero potuto spegnere l'entusiasmo. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso allenatore: "Abbiamo cambiato marcia, migliorato la qualità tecnica del palleggio e attaccato con costanza. Alla fine, la nostra insistenza è stata premiata".





Note dolenti e risposte positive

L'unico rammarico della serata è stato il gol subito, avvenuto subito dopo il vantaggio iniziale. Stroppa ha spiegato: "Un gol evitabile, nato da un rimpallo fortuito. C’è il sospetto di fuorigioco, ma non voglio soffermarmi su questo. L’importante è stata la reazione della squadra, che non si è lasciata abbattere e ha proseguito con grande intensità".





I protagonisti del match

La conferenza ha dato spazio anche ai singoli. Stroppa ha elogiato Vasquez, autore dell'ennesima rete, e Van Pute, decisivo con i suoi assist. Non sono mancati i complimenti ai nuovi entrati: "Hanno inciso molto, dimostrando che tutti possono essere determinanti. È bello vedere una squadra così unita, dove ognuno si sente parte integrante del progetto".





Un atteggiamento vincente

Tra i momenti più apprezzati dal mister, la determinazione dei suoi uomini nel secondo tempo. "Abbiamo smesso di essere scolastici, cercando maggiore incisività. L’espulsione ci ha avvantaggiati, ma già prima avevamo preso il controllo del match".





Avversari di valore

Riconoscendo i meriti del Cosenza, Stroppa ha concluso: "Sono un avversario che ha dimostrato di saper lottare fino alla fine. Questo rende la nostra vittoria ancora più significativa".





Uno sguardo al futuro

La Cremonese sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Con una squadra determinata, un gioco in crescita e una mentalità vincente, Stroppa guarda con fiducia ai prossimi impegni. La strada è ancora lunga, ma la serata allo Zini ha mostrato una Cremonese capace di regalare spettacolo e, soprattutto, risultati.