Calcio Serie B. Modena – Catanzaro: ecco le direttive per i tifosi Giallorossi

MODENA - In previsione dell'incontro di calcio Modena-Catanzaro, che si terrà venerdì 12 aprile alle ore 20:30, ecco alcune informazioni essenziali per i tifosi ospiti che si apprestano a raggiungere lo Stadio “Braglia”.

Per tutti i sostenitori che giungeranno da nord, l'uscita consigliata è quella dell’A1 Casello Modena Nord. Seguendo la Strada Cave di Ramo, 107 e proseguendo lungo il Viale Raimondo Montecuccoli, passando per SS 9 Via Emilia, si raggiungerà la destinazione in circa 13 minuti, coprendo una distanza di 10 km.

L'area di parcheggio riservata ai tifosi giallorossi sarà individuata lungo il tratto di via Montecuccoli, precisamente tra via Monte Kosica e via Dogali, con una capacità di 168 autovetture, e sul viale Monte Kosica, nel segmento che va da via Galvani alla rotonda via Montecuccoli, in grado di ospitare fino a 80 autoveicoli. È importante notare che sarà imposto un divieto di sosta nel tratto di via Montecuccoli compreso tra via Dogali e via Padre Candido.

Ulteriormente, è stato designato per i fans ospiti un parcheggio esclusivo, il “Porta Nord” di via M. Fanti (adiacente alla Caserma dei Carabinieri), che potrà accogliere fino a 120 veicoli. Da qui, i tifosi potranno facilmente raggiungere lo stadio attraversando il sottopassaggio della Stazione F.S “Porta Nord”.

Per ulteriori dettagli, consultare i link forniti per visualizzare il percorso e scaricare le indicazioni. E' fondamentale seguire le direzioni assegnate per garantire un flusso di traffico ordinato e sicuro. Ricordiamo ai sostenitori di arrivare con anticipo per evitare congestioni e di rispettare le regole di sosta. Buona partita a tutti!